Juan Fernando Quintero ya “avisó” a Racing de una decisión; ilusión en América

Juan Fernando Quintero tiene a todos pendientes de lo que será su futuro deportivo en este 2025, ya que aunque tiene contrato con Racing , en Argentina, tiene una oferta formal del América de Cali y todo por el deseo que ha expresado de estar en Colombia para estar más cerca de su familia por los quebrantos de salud que ha tenido su esposa.

Por eso, cada día llegan novedades de lo que están siendo estas duras negociaciones para que los ‘escarlatas’ logren contratar al habilidoso volante antioqueño.

El pasado viernes Juan Fernando Quintero, a pesar de las dudas, se presentó a los entrenamientos de inicio de pretemporada de Racing, estuvo con sus compañeros, se puso a las órdenes del técnico Gustavo Costas, pero eso cambiaría en las recientes horas.

El periodista Tomás Dávila, quien cubre al equipo de Avellaneda para ‘ESPN’, dio la noticia de última hora sobre el mediocampista colombiano, que estaría por definir su futuro.

Juan Fernando Quintero, cada vez más cerca del América de Cali

“Juanfer Quintero avisó esta noche que NO va a Paraguay”, fue la información dada por el periodista argentino, confirmando que el paisa no viajará a unos partidos de pretemporada que tiene Racing en los próximos días.

Eso sí, el comunicador dejó claro que en la ‘Academia’, más allá de la negativa de Quintero Paniagua, siguen a la espera de una oferta, o de lo contrario deberá quedarse a cumplir su contrato.

“En paralelo, La Academia se mantiene en la misma postura, se vende, pero si la oferta convence al club, cosa que por ahora no pasó. El jugador no está autorizado a irse. Veremos como termina esto”, agregó Tomás Dávila, de ‘ESPN’, quien de esa manera hizo hincapié en que no podrá irse a Colombia a arreglar con América de Cali.

Con ese panorama, se vienen días y horas clave para definir qué será de Juan Fernando Quintero en este 2025, su logra convencer a Racing de irse por la propuesta económica que hay desde Colombia, o si tendrá que continuar en el cuadro de Avellaneda.

La oferta del América de Cali por Juan Fernando Quintero

Desde Racing pretenden entre 4 y 5 millones de dólares para vender a una de sus figuras, y no cederán a pesar de la petición del futbolista.

Por eso, el América de Cali presentó primero una propuesta de un millón de dólares, que se pagaría en tres cuotas, que fue rechazada de inmediato y hasta tildada de “ridícula” desde las toldas de la ‘Academia’.

Juan Fernando Quintero, el preferido por los hinchas. Foto: Racing.

Pero en las últimas horas se dio a conocer que el conjunto vallecaucano elevó su oferta y puso sobre la mesa dos millones de dólares, aunque eso tampoco sería aceptada por Racing.

Cabe recordar que el América está, junto a unos patrocinadores, intentando juntar el dinero para que Juan Fernando Quintero sea su refuerzo estelar en este 2025 y el fútbol colombiano pueda tener una figura de su nivel en la Liga BetPlay.