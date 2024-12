Carlo Ancelotti, contra la prensa: "Me están tirando muchos palos; están cansados de mí"

Carlo Ancelotti , técnico del Real Madrid , aseguró que las derrotas de su equipo, hasta cinco en cuatro meses de competición, han hecho que le estén "tirando demasiados palos", lo que significa, a su juicio, que muchos "están cansados" de su figura por los años que lleva al mando del conjunto blanco.

Rescató Ancelotti su sentido del humor y hasta lució sonrisa para responder a aquellos que piden su salida del Real Madrid. "Me parece que es una crítica que tengo que aceptar porque el equipo no está sacando su mejor versión y, como siempre pasa en el fútbol, el entrenador es el más responsable y donde recaen siempre las críticas".

"Dicho esto, me parece que me están tirando demasiados palos. Eso puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo, estoy feliz de venir cada día. La crítica es aceptable y como el estrés, a veces, es gasolina para intentar hacerlo mejor", añadió.

El técnico italiano reconoció que, aunque intenta aislarse de la opinión de los medios, los últimos días ha leído y escuchado duras críticas a su figura. Pidió que sean profesionales y no traspasen una barrera.

"Cuando la crítica es aceptable significa que algo de razón tiene, es normal. El palo que me molesta más es el que afecta a la identidad. Ese molesta más. Si es profesional por un mal cambio, una mala alineación, eso es la profesionalidad, como en un trabajo. Afectar la identidad es lo que uno es y es lo que más molesta. Es como decir a uno que ha hecho una tontería o que es tonto, es distinto", confesó.

Comprensivo con la preocupación del club, Ancelotti intentó lanzar mensajes positivos en un mal momento de su equipo. Recordó que su equipo tiene vida en todas las competiciones a las que aspira este curso.

"La preocupación es normal pero no es un funeral, seguimos estando en la pelea en todas las competiciones. Tenemos que tener todo el optimismo necesario teniendo en cuenta los problemas que estamos teniendo y hemos tenido. Hay que ser optimista porque tenemos una plantilla de calidad. No hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión pero estamos convencidos de que antes o después la vamos a sacar. Por eso, mi nivel de preocupación es medio", dijo.

A Ancelotti le está costando detectar el problema principal de su equipo, pero dejó claro que su relación es "muy buena" con sus jugadores y que todos tienen "el mismo pensamiento" y "la misma unidad" para lograr sacar pronto su mejor versión".

Intentarán lograrlo ante el Girona, un equipo al que dedicó elogios pese a vivir este curso momentos de irregularidad. "Es otro partido complicado porque el Girona lo está haciendo bien este año. Tiene más competiciones como la Champions pero es un rival que compite muy bien. Tenemos que tomarlo como una oportunidad de volver a ganar y seguir peleando por LaLiga".

Por último, sin entrar a valorar el sorteo del Mundial de Clubes , en el que el Real Madrid se enfrentará a Al Hilal, Pachuca y Salzburgo en la fase de grupos, Ancelotti, que por momentos puso en dudas la presencia madridista en el nuevo torneo, lo elogió.

"Ha sido una presentación del torneo muy bonita con Del Piero como anfitrión, que es un amigo. Lo vi y es una competición que va a ser muy entretenida para los aficionados porque hay muchos duelos de equipos históricos. Tenemos tiempo para pensarlo y prepararlo".