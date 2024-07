Carlo Ancelotti: "Kylian Mbappé, bienvenido al mejor club del mundo"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compartió un mensaje de bienvenida “al mejor club del mundo” al francés Kylian Mbappé, quien este martes fue presentado de forma oficial como jugador del conjunto blanco.

“Bienvenido al mejor club del mundo. Bienvenido a tu casa, Kylian.

HALA MADRID!”, escribió Ancelotti en sus redes sociales junto a una fotografía hablando con el galo.

Un encuentro que se produjo por la mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, al finalizar el entrenamiento del Real Madrid y tras la firma de contrato de Mbappé con el Real Madrid, hasta 2029, junto a Florentino Pérez.

Tras esto, el ariete galo aprovechó para saludar al cuerpo técnico y a algunos de los que ya son sus nuevos compañeros. De momento, ocho -Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran García, Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Dani Ceballos y Brahim Díaz-, ya que el resto están de vacaciones tras haber jugado Eurocopa o Copa América con sus selecciones.

Además de Ancelotti, Brahim también publicó la frase de “bienvenido al mejor club del mundo” junto a una imagen saludando a Mbappé.

"Mirad a quién me he encontrado esta mañana por Valdebebas. ¡Bienvenido a casa, Mbappé", escribió Lucas Vázquez en Instagram.

Por su parte, Courtois acudió después al Santiago Bernabéu para ver con uno de sus hijos la presentación de Mbappé y tras esta volvieron a encontrarse y el hijo del guardameta se hizo una foto con el jugador francés: “Aún más feliz”, escribió Courtois en sus redes sociales junto a la foto de su hijo y Mbappé, vestido con la primera equipación del Real Madrid.

Y a través de las redes sociales, Vinícius Junior compartió la alegría del momento al citar una publicación del Real Madrid en X con Mbappé y Florentino sosteniendo la camiseta del galo: 1,2,3… HALAMADRID!!!!”, escribió ‘Vini’.

Florentino Pérez y Kylian Mbappé, en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: AFP.

Un futbolista brasileño que fue protagonista en la rueda de prensa de Kylian Mbappé, ya que este desveló lo que le decía Vinícius para que fichara por el Real Madrid.

“‘Vini’ me mandaba muchos mensajes de ‘venga vamos a jugar juntos arriba’. Vinícius es un jugador único. Estoy muy feliz de jugar con él, y con Rodrygo, como con todos. Los grandes jugadores tienen que jugar juntos, no habrá problema en jugar con Vinícius. Ha hecho temporadas perfectas y ahora me toca adaptarme lo más rápido posible para ayudar al equipo a ganar”, comentó Mbappé.

Una coincidencia sobre el terreno de juego que aún no tiene fecha, ya que Mbappé arrancará sus vacaciones tras la Eurocopa este miércoles y aseguró no tener fecha establecida de retorno, sin concretar si estará presente en la gira por Estados Unidos a la que el Real Madrid viaja a finales de mes; aunque, eso sí, mostró su deseo de estar al 100% para la disputa de la Supercopa de Europa frente al Atalanta en Varsovia (Polonia) el próximo 14 de agosto.