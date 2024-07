Alexei Rojas le sigue los pasos a David Ospina, en el Arsenal de Inglaterra ¡Histórico!

Alexei Rojas, guardameta colombiano, firmó su primer contrato profesional con el Arsenal después de dos años en la Academia del club. Cabe destacar que el 'cafetero' es el segundo golero de nuestro país en vestir los colores del cuadro 'gunner', de manera profesional.

Rojas ha jugado para las selecciones sub-17 y sub-20 de Colombia, y participó en el Sudamericano sub-20, donde el técnico Héctor Cárdenas elogió su talento.

Luego de concretar su contrato profesional en el primer equipo de Arsenal, Alexei Rojas habló sobre su futuro y reveló la importancia de destacar para ser uno de los mejores: “Es un sentimiento increíble. Me siento tan orgulloso y feliz con el trabajo que he hecho en los últimos años. Siempre ha sido mi sueño desde tan pequeño convertirme finalmente en un futbolista profesional”, explicó.

“El Arsenal es un club que tiene una historia muy rica y me he encariñado mucho con ella. Es fuerte en mi corazón y todo el mundo aquí siempre me ha hecho sentir muy bienvenido, desde el personal entrenador hasta los limpiadores, los chefs, los guardias de seguridad, los jardineros que hacen todo posible para nosotros para que pueda concentrarme en el fútbol”, afirmó Alexei Rojas.

