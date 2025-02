Carlo Ancelotti no se calla; volvió a arremeter contra la Liga de España y sus críticos

Carlo Ancelotti reivindicó su papel como técnico delReal Madrid , defendiendo el "conocimiento" mayor que posee respecto a los jóvenes entrenadores, y ante las críticas que suele recibir por su trabajo reconoció que se siente como el abuelo al que "cansa verle todos los días", llegando a admitir que "la gente está cansada" de ver su cara.

"Es un problema de veteranía porque creo que a todo el mundo le gusta la juventud. El veterano es un poco como los abuelos, a veces te cansa verlos todos los días. Me está pasando también a mí. La gente esta cansada de ver mi cara todos los días", opinó, en la rueda de prensa previa a la ida de las semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad.

"Lo entiendo, pero el abuelo, el veterano, se considera un niño porque yo tengo el entusiasmo de un niño, solo la edad me condena. La veteranía te da experiencia y conocimiento que los jóvenes no pueden tener porque la experiencia no se puede comprar y solo el tiempo la da en tu trabajo. También está el conocimiento que después de 40 años de fútbol algo he aprendido", defendió.

Enfocado en el próximo compromiso del Real Madrid, el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, 'Carletto' dedicó elogios a su rival.

"Siempre ha sido difícil jugar contra la Real Sociedad que está en un buen momento. Es una semifinal de Copa del Rey importante para los dos equipos. Espero un primer partido muy competido, igualado y entretenido. Ellos juegan bien al fútbol y nosotros queremos seguir con nuestra dinámica", aseguró.

Carlo Ancelotti, con el Real Madrid. CESAR MANSO/AFP.

Sin tiempo para recuperar energías, enlazando la eliminatoria europea ante el Manchester City con LaLiga y ahora las semifinales de la Copa del Rey, Ancelotti volvió a dejar una queja por el calendario que está soportando su equipo.

"Teniendo en cuenta el calendario absurdo que estamos viviendo todos los equipos, lo estamos haciendo muy bien. Es un calendario que no se puede sostener. Mañana jugamos el partido 17 en 52 días. En mi época se jugaban 30 partidos de Liga y es increíble lo que se juega ahora. Hasta me canso yo", denunció.

Por otro lado, tras ser protagonista Luka Modric en el triunfo ante el Girona por su gran gol , la reflexión de Ancelotti sobre el futuro del centrocampista croata, que acaba contrato el 30 de junio con 39 años, fue dejar decidir al propio futbolista si extiende un año más su vinculación con el club blanco.