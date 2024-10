Carlo Ancelotti se rinde ante Vinícius y no tiene dudas de que "va a ganar el Balón de Oro"

Carlo Ancelotti , técnico del Real Madrid , dio por segura la conquista del Balón de Oro por el brasileño Vinícius Júnior. porque "ayudó a ganar la Champions League" y la exhibición que dio contra el Borussia Dortmund, con un triplete en la segunda parte, aseguró que le servirán para el próximo.

"Es raro ver a un jugador que hace una segunda parte como la que ha hecho Vinícius , a parte de los goles, con una energía, intensidad y un carácter extraordinario", manifestó en rueda de prensa.

"Creo va a ganar el Balón de Oro por lo que ha hecho el año pasado, que nos ayudó a ganar la Champions League, no por los tres goles de hoy que le servirán para el próximo Balón de Oro", añadió.

Vinícius Júnior fue la gran figura del Real Madrid frente al Borussia Dortmund por Champions League. THOMAS COEX/AFP

Ancelotti aseguró que Vinícius tiene el reconocimiento que merece en España y celebró que haya mermado el problema de racismo.

"Creo que sí tiene el reconocimiento que merece, al jugador lo pitan porque puede marcar la diferencia. Está parando el tema de racismo con él. Le pitan y es normal. Es respetado en este país".

Más repercusiones sobre el gran partido de Vinícius Júnior:

Lucas Vázquez, autor del tercer tanto del Real Madrid que impulsaba la remontada ante el Borussia Dortmund, ensalzó la figura del brasileño Vinícius que aseguró demostró con su triplete que "es el mejor jugador del mundo".

"Vinícius hizo una temporada brutal en la que fue un jugador decisivo y hoy (martes) ha demostrado que es el mejor jugador del mundo. Estamos muy felices por poder disfrutarlo", afirmó en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Lucas valoró el cambio de actitud del Real Madrid en la segunda parte tras la charla de Carlo Ancelotti al descanso con 0-2 en el marcador.

"Hemos entrado cabreados por lo que se vio en la primera parte. No estábamos contentos ninguno, nos hemos mirado a la cara y nos hemos dicho que esto no podía seguir así porque no estábamos dando lo necesario para ganar en la Champions", afirmó.

"En la segunda parte se ha visto otro Real Madrid que ha ganado duelos, ha jugado con intensidad y así hemos marcado cinco goles", añadió.

La remontada del Real Madrid recuperó un ambiente especial en el Santiago Bernabéu. "Es difícil de explicar lo que vivimos. Ya llevamos unas cuentas de estas y es algo muy bonito lo que se vive en el estadio, con el 1-2 en el momento que lo metemos, la gente y nosotros sabemos que vamos a dar la vuela al partido. Nos lo creemos".

"Hay que creer hasta el final y nunca rendirse, luchar hasta el último minuto. Son los valores del Real Madrid que hemos mostrado hoy (martes)".