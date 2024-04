Carlos Bacca: "Al 'profe' Reyes le gusta un Junior que juegue de igual a igual, un fútbol vistoso"

Para Junior son buenos días. Todo después de haber superado a Botafogo, en la visita a Brasil, en el debut del vigente campeón de Colombia en la versión 2024 de la Copa Libertadores. En este duelo internacional, la figura fue el experimentado goleador Carlos Bacca, quien marcó dos goles y mostró que su presente deportivo sigue en ascenso.

Y precisamente, este viernes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con Bacca, quien se refirió al acertado planteamiento de Arturo Reyes en la primera salida en el torneo organizado por la Conmebol.

El nacido en Puerto Colombia, en el departamento de Atlántico, comenzó indicando que "Vimos los videos de Botafogo y Arturo Reyes hizo ese planteamiento que a mi me gusta mucho y es jugar de igual a igual, que es lo que trabajamos, porque al profe le gusta el futbol vistoso, alegre, de tener la pelota, la posesión y eso fuimos a hacer a Brasil", declaró con contundencia el atacante.

"Independientemente del rival, la Copa Libertadores se juega sin miedo, como es uno tal cual y eso implementamos en Brasil. Gracias a Dios todo salio bien y se da un paso importante desde el primer momento, pero aún no hemos ganado nada. La satisfacción es demostrar para que estamos en esta Copa desde un principio", agregó con cierta emoción el goleador.

Más declaraciones de Carlos Bacca en 'Blog Deportivo'

Carlos Bacca, delantero del Junior de Barranquilla. /AFP

Sobre su segundo gol contra Botafogo...

"El amague es con el alma, con ganas, ilusión de marcar, sabiendo que estaba a pocos metros de definir por que en pocas ocasiones uno se encuentra en esa situación de mano a mano y más que es como un gesto típico mío el hacer este tipo de goles. Hacía tiempo no hacia este tipo de gol, pero lo importante es que se marcó y se pudo ganar también".

¿Qué les pidió Arturo Reyes en especial para este partido?

"El 'profe' nos dice que no vayamos con los centrales, sino con los volantes de marca cuando estamos hundidos, pero eso casi nunca pasa. La idea es presionar lo más alto posible, pero el equipo de Brasil nos hundió mucho, pero ahí es donde nos teníamos que encargar de los volantes. Salió todo bien, porque cuando se trabaja, las cosas salen bien".

¿Qué viene para Junior de Barranquilla ahora?

"Ya lo que pasó con Botafogo es historia, pero tenemos que mantener el nivel de esa historia. Tenemos margen de mejora, individual y colectivo, pero no nos podemos quedar con ese partido, ese juego solo da tres puntos y con tres puntos no se clasifica a la siguiente fase. Tenemos la mente puesta en lo que viene y se va a trabajar con esa mentalidad. Somos muy maduros, no nos quedamos en las derrotas, ni en los éxitos, sino que siempre trabajamos para mejorar".