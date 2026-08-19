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Gol Caracol  / 🔴 Cerro Porteño vs. Palmeiras, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Copa Libertadores
EN VIVO

🔴 Cerro Porteño vs. Palmeiras, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

Este miércoles, en el estadio General Pablo Rojas, Cerro Porteño y Palmeiras jugarán por el juego de vuelta de los octavos de final del torneo continental.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de ago, 2026
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Cerro Porteño vs. Palmeiras.
Cerro Porteño vs. Palmeiras.
afp.
REFRESCAR
  • 05:30 p. m. - Minuto 25
    Partido reanudado

    El encuentro continuó luego de la pausa de hidratación.

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  • 05:29 p. m. - Minuto 22
    Partido detenido

    Los equipos hacen la pausa de hidratación.

  • 05:28 p. m. - Minuto 18
    Se salvó Palmeiras

    Tras un tiro de esquina, Iván Ramírez tuvo una chance solo de cara al arco, pero envió la pelota por encima.

  • 05:22 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en el estadio General Pablo Rojas.

  • 04:32 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Palmeiras

  • 04:31 p. m. - PREVIA
    La titular de Cerro Porteño

  • 04:03 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por ESPN.

  • 04:03 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 5:00 p.m. (hora Colombia).

  • 04:01 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre paraguayos y brasileños.

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