🔴 Cerro Porteño vs. Palmeiras, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

Partido reanudado
El encuentro continuó luego de la pausa de hidratación.
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Los equipos hacen la pausa de hidratación.
Tras un tiro de esquina, Iván Ramírez tuvo una chance solo de cara al arco, pero envió la pelota por encima.
Rodó la pelota en el estadio General Pablo Rojas.
VERDÃO ESCALADO! 📋#CCPxPAL #EscalaçãoSEP pic.twitter.com/CfSFmfTp3K— SE Palmeiras (@Palmeiras) August 19, 2026
📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a Palmeiras🌪️⚽️ pic.twitter.com/JwxhhiJcrF— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 19, 2026
El encuentro será transmitido por ESPN.
La pelota rodará a las 5:00 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre paraguayos y brasileños.
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