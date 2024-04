Chilavert de nuevo contra Vinícius: "¿Dónde estaba cuando la policía mató a palos a los argentinos?"

El delantero brasileño Vinícius Júnior ha sido el centro de críticas de muchas personas, ya que afirman que la manera en la que actúa en los diferentes estadios del mundo, no es la indicada. El delantero brasileño rompió en llanto en la rueda de prensa previa al partido de fogueo entre España y Brasil, al ser preguntado por el racismo que ha sufrido en algunos campos de España y que, dijo, le hace tener "cada vez menos ganas de jugar".

Palabras que causaron reacción en el exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert, quien se pronunció con fuertes palabras. En declaraciones a 'AM 990', el paraguayo inició fuerte, explicando algunas de las razones por las que critica al jugador del Real Madrid.

"¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinícius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas", dijo de entrada

“La discriminación existe en Argentina, Francia y todo el mundo. Me decían muerto de hambre, que estaba robando la plata. Busquen los insultos del público argentino", recordó Chilavert sobre los episodios de racismo que vivió en su época como profesional.

Vinícius Júnior, jugador de la Selección de Brasil. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Sin embargo, Chilavert recordó lo que pasó con los hinchas argentinos en el Maracaná, durante el partido de la albiceleste frente a Brasil y la final de la Copa Libertadores de Boca: "Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos y de Boca, ¿dónde estaba Vinícius que es un ejemplo de los líderes de Brasil? Le pegaron a los chicos, mujeres y veteranos. Cuando te pegan ellos está todo bien, pero después le faltas el respeto y empiezan a llorar"

Por último aclaró las palabras que escribió en la red social, X: "Lo que puse en mi Twitter es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea un maricón no es despectivo para nada. Las cámaras de Netflix estaban ahí y se pone a llorar, ¿qué le queda a un morocho que gana 300 dólares y tiene que darle de comer a 4 hijos? Él juega en el Real Madrid. Aparte es el primero que agrede a los rivales".

Además, no son las únicas reacciones del exjugador paraguayo frente a Vinícius, ya que en la rueda de prensa previo al partido de preparación de España vs. Brasil, el brasileño rompió en llanto y a Chilavert esto no le pareció correcto.

Acá las declaraciones de Chilavert:

"Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres", fue lo que escribió el exguardameta en su perfil oficial de X.

¿Qué dijo Vinícius Junior en la rueda de prensa previo al partido de preparación de España vs. Brasil?

Vinícius Jr llora en rueda de prensa alegando racismo Foto: AFP

"Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar", afirmó el delantero brasileño.