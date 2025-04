Clasificación final de la Lieja-Bastoña-Lieja 2025; Tadej Pogacar volvió a dominar

La rutina de lo extraordinario se tomó la míticas carreteras de Bélgica y los tramos en donde Eddy Merckx tiene sus estatuas. Nuevamente, Tadej Pogacar escribió un monólogo para quedarse con el título de la Lieja-Bastoña-Lieja, el cuarto monumento de la temporada ciclística y el cierre de las clásicas de primavera. El esloveno conquistó, por tercera ocasión, la ‘Decana’ y continúa agrandando su leyenda para convertirse en uno de los mejores corredores de la historia.

Con un acelerón en la exigente Côte de La Redoute y sin la necesidad de pararse en los pedales, el esloveno se fue en solitario y dejó la estela entre corredores que no supieron responderle. Incluso, no hubo duelo con Remco Evenepoel, pues el belga no mostró el nivel de forma esperado.

Con este título en la Lieja Bastoña Lieja, Pogacar llegó a nueve victorias en monumentos, igualando el registro de los históricos Costante Girardengo, Fausto Coppi y Sean Kelly. Ahora solo tiene por delante a Roger De Vlaeminck (11) y Eddy Merckx (19).

Además, cierra una primavera maravillosa con las victorias en la Strade Bianche, el Tour de Flandes, Flecha Valona y ahora en Lieja. Además de sumar podios en la Milán San Remo, París Roubaix y Amstel Gold Race. De esta manera, el mejor ciclista del mundo cierra su primer bloque de competencias y se dará un descanso para comenzar su preparación al Tour de Francia y con el Critérium del Dauphiné, entre ojos.

El podio en la competencia lo completó el italiano Giulio Ciccone, quien venció en el sprint final al irlandés Ben Healy, después de cruzar la meta 1'03" por detrás del ganador del día. Unos segundos por detrás, entró un grupo masivo, donde tampoco estuvo presente el belga Remco Evenepoel, dejando al descubierto su condición física.

El colombiano Daniel Felipe Martínez mostró un buen nivel y terminó cruzando en la séptima casilla en esta competencia, aunque no pudo mejorar la cuarta plaza que alcanzó en el 2022.

