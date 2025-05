¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 20?

Egan Bernal había llegado al Giro de Italia 2025 con la ilusión de hacerse con el título. De hecho, fue elegido por el INEOS Grenadiers como su líder. Sin embargo, las cosas no terminaron como esperaba. Eso sí, dio espectáculo, fue protagonista, se 'robó' el show en más de una etapa y su rendimiento le alcanzó para firmar un nuevo top 10 en una gran vuelta.

La ilusión estaba intacta, más cuando la jornada 20 era de alta montaña, lo cual siempre ha favorecido al 'joven maravilla'. Este sábado 31 de mayo, entre Verrès y Sestrière (Vialattea), fueron 205 kilómetros de recorrido, donde se enfrentaron a un puerto de cuarta, otro de segunda, uno especial y otro de tercera. Además, el final fue en alto y hubo sterrato.

No era fácil, pero tampoco imposible. Razón por la que Egan Bernal lo intentó hasta el final; no obstante, las piernas no estuvieron y eso le costó caro. Al final, la fuga hizo de las suyas y Chris Harper (Jayco AlUla) se llevó la victoria, llegando en solitario, mientras que Alessandro Verre (Arkéa - B&B Hotels) fue segundo, a un minuto y 49 segundos del vencedor.

En el caso del nacido en Zipaquirá, cruzó la meta en el puesto 22, a 10 minutos y 43 segundos. Dicho resultado y teniendo en cuenta que a sus rivales les fue mejor, generó que perdiera una plaza en la clasificación general. Así las cosas, finalizó de séptimo, a 12 minutos y 42 segundos de Simon Yates (Visma Lease a Bike), quien dio la sorpresa de la fracción.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), el mejor de los colombianos en el Giro de Italia 2025 Getty Images

El británico atacó en el Colle delle Finestre, soltó a Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) y Richard Carapaz (EF Education EasyPost), y eso le bastó para sacar la diferencia que necesitaba para hacerse con la 'maglia rosa'. De esa manera, quien se hizo con el segundo lugar de la general fue el mexicano, a 3' 56'', y el ecuatoriano completó el podio, de tercero, a 4' 43''.

Derek Gee (Israel Premier Tech) quedó cuarto en la clasificación, a seis minutos y 23 segundos, Damiano Caruso (Bahrain Victorious), de quinto, a 7' 32'', y Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) fue quien le arrebató la sexta posición a Egan Bernal, culminando a nueve minutos y 28 segundos.