Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Despedida de Nairo Quintana, EN VIVO HOY; siga su Gran Fondo, minuto a minuto
EN VIVO

🔴 Despedida de Nairo Quintana, EN VIVO HOY; siga su Gran Fondo, minuto a minuto

En la ciudad de Cartagena, con la presencia de varias figuras del ciclismo nacional y mundial y también miles de personas, Nairo Quintana 'colgó' su bicicleta.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 11 de oct, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana se retirará como ciclista profesional en el Giro de Emilia 2026
Nairo Quintana se retirará como ciclista profesional en el Giro de Emilia 2026
AFP
REFRESCAR
  • 08:28 a. m. - DESPEDIDA DE NAIRO QUINTANA - GRAN FONDO
    🔴 ¿Por cuáles municipios pasaron?

    Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka, Soplaviento, Mahates, Arjona y Turbaco.

    • Publicidad

  • 08:27 a. m. - DESPEDIDA DE NAIRO QUINTANA - GRAN FONDO
    🏆 ¿Quiénes son los invitados de lujo?
    • Chris Froome.
    • Alberto Contador.
    • Rigoberto Urán.
    • Joaquim 'Purito' Rodríguez.
    • Samuel Sánchez.
    • Víctor Hugo Peña.
    • Egan Bernal.
    • Oscar Sevilla.
  • 08:25 a. m. - DESPEDIDA DE NAIRO QUINTANA - GRAN FONDO
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la octava vez que se lleva a cabo el Gran Fondo de Nairo Quintana.

  • 08:25 a. m. - DESPEDIDA DE NAIRO QUINTANA - GRAN FONDO
    🔍 ¿En qué ciudad corren?

    Este evento fue organizado y llevado a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia, pasando por varios municipios.

  • 08:24 a. m. - DESPEDIDA DE NAIRO QUINTANA - GRAN FONDO
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta carrera?
    • Gran Fondo: recorrido de 186 kilómetros.
    • Medio Fondo: recorrido de 106 kilómetros.
    • Retadores: recorrido de 50 kilómetros.
  • 08:22 a. m. - DESPEDIDA DE NAIRO QUINTANA - GRAN FONDO
    🕣 ¿A qué hora empezó el evento?

    Desde las 5:30 a.m. (hora de Colombia), los primero ciclistas empezaron a realizar los primeros kilómetros del evento.

  • 08:21 a. m. - DESPEDIDA DE NAIRO QUINTANA - GRAN FONDO
    👋 ¡Bienvenidos a este importante día!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la despedida de nuestra gloria, Nairo Quintana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad