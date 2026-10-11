🔴 Despedida de Nairo Quintana, EN VIVO HOY; siga su Gran Fondo, minuto a minuto

🔴 ¿Por cuáles municipios pasaron?
Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka, Soplaviento, Mahates, Arjona y Turbaco.
Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka, Soplaviento, Mahates, Arjona y Turbaco.
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Es la octava vez que se lleva a cabo el Gran Fondo de Nairo Quintana.
Este evento fue organizado y llevado a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia, pasando por varios municipios.
Desde las 5:30 a.m. (hora de Colombia), los primero ciclistas empezaron a realizar los primeros kilómetros del evento.
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la despedida de nuestra gloria, Nairo Quintana.
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