Einer Rubio rompió en llanto en Col de la Loze; valiente etapa reina, en el Tour de Francia

El colombiano Einer Rubio aseguró que se sintió muy bien en la décimo octava etapa del Tour de Francia y señaló que estaba muy satisfecho con el quinto puesto en la etapa reina.

"Para mi ha sido una gran etapa, la buscamos desde el inicio del Tour, lo intentamos con muchas ganas. Ha sido una etapa super dura, pero he estado con los favoritos peleando por la victoria. Me quedo contento, con buenas sensaciones", indicó el corredor del Movistar.

"El último puerto era superlargo, me han atrapado los hombres de la general y al final he sido quinto, no está mal para ser la etapa reina. Pero me quedo con que sigo mejorando, vamos dando pasos, estoy orgulloso de mi mismo y de representar a Colombia", señaló.

El corredor se mostró contento con el esfuerzo desplegado: "Teníamos que intentarlo, era día de batalla, de guerreros y lo hemos sido. Estoy feliz por ello, mañana nos queda un intento más".

Rubio señaló que siempre corre "para ganar", que es la motivación que tiene cuando se levanta y cuando entrena cada día.

El ciclista colombiano se enteró tras cruzar la línea de meta de al retirada del líder de su equipo, el español Enric Mas: "Una gran tristeza. No se encontraba bien en los últimos días. Esto forma parte del ciclismo, es un deporte duro. Ojalá pueda recuperarse pronto y estar en la Vuelta a España al cien por cien".