A Jhon Jáder Durán le pusieron apodo poco agradable en Fenerbahce, pero le gustó

Jhon Jáder Durán se unió al Fenerbahce de Estambul en medio de todo tipo de polémicas que han hecho retumbar su nombre más de lo normal, pues su salida del Al Nassr de Arabia Saudita se dio en medio de una presunta inconformidad del portugués Cristiano Ronaldo con él, motivo por el que los directivos tuvieron que buscarle destino.

Luego, casi no hay acuerdo entre los clubes por el alto salario del jugador y finalmente se presentó una nueva controversia con la llegada tardía del antioqueño al campamento de pretemporada en Portugal, pues no llegó al viaje programado para todo el plantel.

Sin embargo, el propio atacante se encargó de calmar las tensiones con 2 goles en el partido de pretemporada que su escuadra le ganó 4-0 a Al-Ittihad de Arabia en suelo lusitano. Fue así como se empezó a hablar más de sus cualidades dentro de la cancha que de las polémicas que lo suelen rodear.

En ese sentido, fue buscado por la agencia de noticias Anadolu, que sostuvo una extensa entrevista con él sobre diferentes temas en los que el artillero de 21 años de edad se dio a conocer un poco mejor para quienes no lo tenían referenciado.

Incluso habló del sobrenombre que le tienen en la plantilla, pues no es muy halagador, pero aseguró que ya se acostumbró.



Apodo poco agradable de Jhon Jáder Durán en Turquía

En medio de la nota periodística mencionada anteriormente, el ‘cafetero’ fue consultado sobre el remoquete que le pusieron de entrada en el club: ‘Tío Durán’, surgido del personaje de una telenovela turca llamada ‘El valle de los lobos’ y cuya imagen fue utilizada en su video de presentación.

📞 Jhon Duran isminde bir beyefendi geldi. pic.twitter.com/SV9AMhn5a1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 8, 2025

Y aunque el personaje en cuestión es descrito como “un viejo mafioso”, el delantero colombiano apuntó que lo asumió sin problema alguno.

"Nunca había oído hablar de él, pero me han llamado así todos los días desde que llegué. Por eso, ahora conozco muy bien a ese personaje. Como mencioné, me identifico con él, así que ahora me llaman así", apuntó.

Jhon Járder Durán cerrará con sus compañero su periodo de pretemporada con un amistoso contra el Benfica de Lisboa el 26 de julio y posteriormente regresará a suelo otomano para alistar su presentación en los torneos locales y el cruce de tercera ronda previa de Champions League contra el Feyenoord de Países Bajos.