Liverpool se empecina en ponerle trabas a Luis Díaz; ¿renunciará el Bayern Múnich?

Al parecer el futuro de Luis Díaz para la temporada que está cerca de comenzar no tendrá cambios, a pesar del fuerte interés de clubes de Europa en querer contratarlo, pero con un Liverpool que no cede y que se mantiene firme en su decisión de no dejarlo salir.

Este viernes desde el Viejo Continente volvieron a informar que el Bayern Múnich hizo una nueva oferta, más alta que las que ya había presentado anteriormente, pero que desde el cuadro de Merseyside ya respondieron.

Todo indica que hubo una nueva negativa de Liverpool para dejar vender a Luis Díaz, y así lo señalan en la prensa que cubre al cuadro inglés en las últimas horas.



La respuesta de Liverpool a nueva oferta de Bayern Múnich por Luis Díaz

“Una vez más, el Liverpool ha dejado claro que no tiene intención de vender a Luis Díaz. Ni siquiera los 67,5 millones de euros (58,5 millones de libras) ofrecidos por el Bayern de Múnich son suficientes para tentar a los Reds a cambiar de postura y facilitar un traspaso”, informó ‘Liverpool Echo’.

De esa manera, aunque llegaron casi a los 70 millones de euros que piden los británicos para pensar en vender al atacante colombiano, no quieren ceder en un solo centavo, por lo que van pasando los días, las semanas y todo parecer indicar que los bávaros hasta podrían renunciar a seguir presionando por contratarlo, teniendo un plan B que es el belga Malick Fofana, quien actualmente está en el Lyon y tiene apenas 20 años.

De hecho, hace algunas horas el presidente del Barcelona, Joan Laporta, también señaló que desistieron de seguir intentando fichar a Luis Díaz “por sus circunstancias, con un Liverpool muy enrocado era complicado, aunque agradezco al jugador que ha querido venir en todo momento".

Luis Díaz es una de las figuras del Liverpool. Instagram oficial del Liverpool

Por el momento 'Lucho' se encuentra en Hong Kong y podría jugar en el partido de este sábado contra el AC Milán, ya que en los dos anteriores duelos de pretemporada no ha sido ni siquiera convocado, pero sí viajó con todo el plantel y estaría en ese compromiso.

Cabe recordar que por Luis Díaz el Bayern Múnich le tendría listo un salario de 14 millones de euros por temporada, tres veces más de lo que gana actualmente en el Liverpool, que es una de las razones por las que buscaría su salida, mejorar sus ingresos ya que está percibiendo entre 2.5 y 3 millones por año.