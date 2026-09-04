🔴 Etapa 13 de la Vuelta a España, EN VIVO; siga la jornada entre Almuñécar y Loja

La diferencia en la fuga se aumenta
El amplio grupo de corredores que está en cabeza, ahora tienen una ventaja de 2'40" sobre el pelotón principal.
El amplio grupo de corredores que está en cabeza, ahora tienen una ventaja de 2'40" sobre el pelotón principal.
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|Rnk.
|Rider
|Puntos
|Puntos conseguidos HOY
|1
|BUITRAGO Santiago
|58
|6
|2
|VAN AERT Wout
|40
|10
|3
|MAS Enric
|24
|-
|4
|LEKNESSUND Andreas
|19
|-
|5
|FORTUNATO Lorenzo
|18
|4
43 corredores están metidos en la escapada del día, con una diferencia por debajo a los dos minutos.
En el paso por Alto de la Venta de la Cebada, de primera categoría, el ganador fue Wout van Aert, quien superó a Santiago Buitrago.
Los corredores ya ruedan por las carreteras españolas, con la salida por Almuñécar.
Buen día a todos los que nos acompañan hoy. Síganos con la etapa 13 de la Vuelta a España
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