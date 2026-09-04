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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Etapa 13 de la Vuelta a España, EN VIVO; siga la jornada entre Almuñécar y Loja
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🔴 Etapa 13 de la Vuelta a España, EN VIVO; siga la jornada entre Almuñécar y Loja

Este viernes, la acción de la Vuelta a España continúa con una jornada de 192.8 kilómetros, con varios puertos, pero con una llega plana. Buitrago, a seguir sumando en la montaña.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 4 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 07:25 a. m. - 125 KILÓMETROS DE META
    La diferencia en la fuga se aumenta

    El amplio grupo de corredores que está en cabeza, ahora tienen una ventaja de 2'40" sobre el pelotón principal.

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  • 07:15 a. m. - 130 KILÓMETROS PARA META
    Así va la clasificación de la montaña

    Rnk.RiderPuntosPuntos conseguidos HOY
    1 BUITRAGO Santiago586
    2 VAN AERT Wout4010
    3 MAS Enric24-
    4 LEKNESSUND Andreas19-
    5 FORTUNATO Lorenzo184
  • 07:10 a. m. - 136 KILÓMETROS PARA LA META
    Fuga conformada en la jornada

    43 corredores están metidos en la escapada del día, con una diferencia por debajo a los dos minutos.

  • 07:08 a. m. - 160 KILÓMETROS A META
    Primer puerto de montaña

    En el paso por Alto de la Venta de la Cebada, de primera categoría, el ganador fue Wout van Aert, quien superó a Santiago Buitrago.

  • 07:00 a. m. - INICIO DE CARRERA
    ¡Ya está en marcha la competencia!

    Los corredores ya ruedan por las carreteras españolas, con la salida por Almuñécar.

  • 06:50 a. m. - Previa de la carrera
    ¡BIENVENIDOS!

    Buen día a todos los que nos acompañan hoy. Síganos con la etapa 13 de la Vuelta a España

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