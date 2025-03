Etapas, Vuelta a Cataluña 2025: perfiles y horarios; mucha montaña para los colombianos

La Vuelta a Cataluña tendrá en acción a varios de los mejores escaladores del mundo luchando por el título, pues no tiene jornadas del todo planas ni pruebas contrarreloj.

De hecho, solo hay 2 arribos aptos para los embaladores, el resto será ideal para las fugas y para los reyes de la montaña, ya que las llegadas en alto serán el común denominador.

En ese sentido, se abren las posibilidades de triunfo para los colombianos, que tendrán importante cuota de trepadores con Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) y Nairio Quintana (Movsitar Team).

Publicidad

Bernal y Buitrago vienen de respectivos periodos de recuperación por distintas caídas sufridas semanas atrás, mientras que a Quintana lo antecede su casilla 32 en la clásica italiana Tireno-Adriático.

Este trío de ‘escarabajos’ está llamado a brillar, así sea con alguna victoria de etapa, aunque Nairo ya sabe lo es que ser campeón de esta competencia, en tanto que Egan fue tercero en la general de 2024.

Publicidad

En esta oportunidad no estará el gran favorito al título, el danés Jonas Vingegaard , que no se alcanzó a rehabilitar de una dura caída en la clásica francesa París-Niza. En consecuencia, se abren las posibilidades para otras cartas, como los pedalistas colombianos ya mencionados, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), el esloveno Primoz Roglic (Red Bull), el estadounidense Sepp Kuss (Visma), el inglés Simon Yates (UAE) y los españoles Mikel Landa (Soudal), Enric Mas (Movistar), Juan Ayuso (UAE), entre otros.

Etapas de la Vuelta a Cataluña 2025

Acá, los datos de cada fracción y su posterior altimetría:

⦁ Etapa 1, lunes 24 de marzo

- Trazado: Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols

- Distancia: 178,3 kilómetros

- Montaña: dos altos de 3ª categoría (kms 30 y 65)

- Llegada: 2 últimos kilómetros en ascenso hasta la meta

- Hora de inicio: 6:45 a. m. (de Colombia)

⦁ Etapa 2, martes 25 de marzo

- Trazado: Banyoles-Figueres

- Distancia: 177,3 kilómetros

- Montaña: un alto de 3ª categoría (km 80) y uno de 1ª (km 100)

- Llegada: sobre terreno plano

- Hora de inicio: 6:55 a. m. (de Colombia)

⦁ Etapa 3, miércoles 26 de marzo

- Trazado: Viladecans The Style Outlets-La Molina

- Distancia: 218,6,3 kilómetros

- Montaña: un alto de 2ª (km 60), uno de 3ª (km 155), uno especial (km 185) y uno de 1ª (km 215)

- Llegada: último kilómetro en ascenso hasta la meta

- Hora de inicio: 5:20 a. m. (de Colombia)

⦁ Etapa 4, jueves 27 de marzo

- Trazado: Sant Vicenç de Castellet-Montserrat Mil·lenari

- Distancia: 188,7 kilómetros

- Montaña: 8 subidas no categorizadas, un alto de 2ª (km 127) y uno de 1ª (meta)

- Llegada: últimos 10 kilómetros en ascenso de primera categoría

- Hora de inicio: 6:10 a. m. (de Colombia)

⦁ Etapa 5, viernes 28 de marzo

- Trazado: Paüls-Amposta

- Distancia: 172 kilómetros

- Montaña: un alto de 3ª (km 30) y una subida no categorizada (km 87)

- Llegada: terreno plano

- Hora de inicio: 6:10 a. m. (de Colombia)

⦁ Etapa 6, sábado 29 de marzo

- Trazado: Berga > Queralt

- Distancia: 159 kilómetros

- Montaña: un alto de 3ª categoría (km 65), uno especial (km 100) y dos de 1ª (km 130 y meta)

- Llegada: últimos 9 kilómetros en subida de primera categoría

- Hora de inicio: 6:35 a. m. (de Colombia)

⦁ Etapa 7, domingo 30 de marzo

- Trazado: Barcelona-Barcelona

- Distancia: 88,2 kilómetros

- Montaña: 4 subidas no categorizadas al alto de Montjuic

- Llegada: ubicada al término del último descenso de Montjuic

- Hora de inicio: 4:55 a. m. (de Colombia)

Publicidad

Altimetrías: perfil de etapas, Vuelta a Cataluña 2025