🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 11 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

07:50 a. m. - A 90 KM DE LA META La fuga es de 11 corredores Los escapados tienen una ventaja de 30 segundos. HARPER Chris

DENZ Nico

VLASOV Aleksandr

STUYVEN Jasper

BAIS Mattia

CRESCIOLI Ludovico

HOELGAARD Markus

LEKNESSUND Andreas 🇳🇴

BETTIOL Alberto

ULISSI Diego

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07:02 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DEL GIRO DE ITALIA 2026 La fuga del día Mattia Bais, Chris Harper y Andreas Leknessund tiene una ventaja de 1:20 sobre el lote.

06:24 a. m. - BANDERA ARRIBA Inició la etapa 11 Los corredores ya tomaron la salida en Porcari.

06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DEL GIRO DE ITALIA 🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲 Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DEL GIRO DE ITALIA 📺 ¿Dónde ver por televisión? La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).

06:19 a. m. - VEA LA ETAPA 11 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ETAPA 11 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO

05:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 11

05:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DEL GIRO DE ITALIA 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Porcari y termina en Chiavari, ubicados en territorio italiano.

05:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DEL GIRO DE ITALIA 🕣 ¿A qué hora empezó la fracción? El inicio de la competencia estaba programado para las 5:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:30 p.m. (Hora de Italia).