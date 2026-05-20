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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 11 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard
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🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 11 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

La decimoprimera jornada del Giro de Italia 2026 se llevará a cabo entre Porcari y Chiavari con un recorrido de 195 kilómetros y tres puertos de montaña. ¿Habrá fuga o lucha en la general?

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 20 de may, 2026
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Giro de Italia 2026 - Etapa 11.
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