🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 11 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

Los escapados tienen una ventaja de 30 segundos.
HARPER Chris
DENZ Nico
VLASOV Aleksandr
STUYVEN Jasper
BAIS Mattia
CRESCIOLI Ludovico
HOELGAARD Markus
LEKNESSUND Andreas 🇳🇴
BETTIOL Alberto
ULISSI Diego
Los escapados tienen una ventaja de 30 segundos.
HARPER Chris
DENZ Nico
VLASOV Aleksandr
STUYVEN Jasper
BAIS Mattia
CRESCIOLI Ludovico
HOELGAARD Markus
LEKNESSUND Andreas 🇳🇴
BETTIOL Alberto
ULISSI Diego
Publicidad
Mattia Bais, Chris Harper y Andreas Leknessund tiene una ventaja de 1:20 sobre el lote.
Los corredores ya tomaron la salida en Porcari.
Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).
La acción inicia en Porcari y termina en Chiavari, ubicados en territorio italiano.
El inicio de la competencia estaba programado para las 5:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:30 p.m. (Hora de Italia).
Conéctese con nosotros porque, desde ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 11 del Giro de Italia, minuto a minuto.
Publicidad
Publicidad
Publicidad