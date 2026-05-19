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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 10; Egan Bernal subió posiciones

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 10; Egan Bernal subió posiciones

Esta nueva semana del Giro de Italia empezó con una larga contrarreloj, que dejó importantes noticias como un récord para la historia y revolcón en el top 10.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la contrarreloj del Giro de Italia 2026 (etapa 10)

Después de una semana de mucha montaña y una merecida jornada de descanso, la acción regresó al Giro de Italia 2026, este martes 19 de mayo, con una contrarreloj, entre Viareggio y Massa. Allí, los ciclistas se enfrentaron a un largo recorrido de 42 kilómetros, a pura potencia y velocidad. Razón por la que el desgaste fue evidente. Eso sí, como se esperaba desde la previa, el ganador fue Filippo Ganna (Netcompany INEOS), con un tiempo de 45' 53'', registro nunca antes visto en la historia de la 'corsa rosa', bajando los 46 minutos, algo que parecía imposible.

Sin embargo, no fue la única noticia que dejó la etapa 10 de la 'corsa rosa'. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) no pudo cumplir con los pronósticos, ya que no le pudo arrebatar la 'maglia rosa' a Afonso Eulálio (Bahrain Victorious). El portugués continúa como líder de la clasificación general, con un registro acumulado de 39h 40' 34'', seguido del danés, Vingegaard, en la segunda posición, a 27'', mientras que Thymen Arensman (Netcompany INEOS) completa el podio, de tercero, a 1' 57''.

Afonso Eulálio, portador de la 'maglia rosa' como líder de la clasificación general del Giro de Italia 2026
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Capítulo aparte para Egan Bernal, líder del Netcompany INEOS. A pesar de que la 'crono' no es su fuerte, sigue siendo el mejor colombiano en la edición 109 del Giro de Italia e incluso le alcanzó para subir un par de puestos. 'El joven maravilla' cruzó la meta con un tiempo de 49' 40'', quedando de 23 en los resultados del día. Dicho registro generó que ascendiera hasta la plaza 13 de la clasificación general, a 5' 39'' de la parte alta. El panorama se complicó y espera recuperar todo en la montaña.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la contrarreloj del Giro de Italia 2026

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 10

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 39h 40' 34''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 27''
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 1' 57''
4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 24''
5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 48''
6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 06''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 28''
8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 34''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 36''
10. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 16''
11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 45''
12. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 27''
13. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 39''

Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS, en la contrarreloj del Giro de Italia 2026
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