Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 15 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard
🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 15 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

Este domingo, la jornada 15 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo entre Voghera y Milán con un recorrido de 157 kilómetros totalmente llanos. ¡Jornada para los esprinters!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 24 de may, 2026
Giro de Italia 2026 - Etapa 15.
  • 08:04 a. m. - A 106 KM DE LA META
    Primer esprint intermedio

    Martin Marcellusi gano los puntos en Pavia

  • 07:28 a. m. - A 139 KM DE LA META
    Hay fuga

    Martin Marcellusi, Mattia Bais, Mirco Maestri y Fredrik Dversnes tienen una ventaja de 2:00 sobre el lote.

  • 07:17 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 15

    Los corredores tomaron la salida en Voghera

  • 07:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 14
    Jonas Vingegaard, ciclista danés.
    Ciclismo

    Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 14; Jonas Vingegaard, nuevo líder

  • 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

  • 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 15
    Perfil y altimetría de la etapa 15 del Giro de Italia 2026

  • 07:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:00 a.m. de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Italia).

  • 07:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 15 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

