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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 14; Jonas Vingegaard, nuevo líder

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 14; Jonas Vingegaard, nuevo líder

La decimocuarta jornada del Giro de Italia 2026 dejó como ganador al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien atacó en el último puerto y le quitó la 'maglia rosa' a Afonso Eulálio.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 23 de may, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés.

Este sábado, la etapa 14 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo entre Aosta y Pila con un recorrido de 133 kilómetros y cinco puertos de montaña. El ganador fue el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien lanzó su ataque en el último puerto y le arrebató la 'maglia rosa' a Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

Los corredores tomaron la salida en Aosta y los ataques no se hicieron esperar. Mattias Bais (Team Polti VisitMalta) fue el primero en dar el salto, pero a su rueda lo siguieron Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) y Chris Hamilton (Team Picnic PostNL). Sin embargo, no resistieron, mientras la ofensiva que si dio frutos fue la de Jan Christen (UAE Team Emirates) y Jardi van der Lee (EF Education EasyPost), quienes se pusieron en punta de carrera perseguidos por un grupo de 25 corredores que tuvo a Einer Rubio (Movistar Team).

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La montaña comenzó a asomarse en la fracción de a poquitos. Van der Lee se quedó con los puntos en Saint Barthélémy; Igor Arrieta (UAE Team Emirates), en Doues; y Giulio Ciccone (Lidl Trek), en Lin Noir y Varrogne. En los esprints intermedios los protagonistas fueron Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), en Roisan y Mark Donovan el KM Red Bull.

Arribando al último puerto, la fuga se fue seleccionando y apenas sobrevivieron Alesandr Vlasov, Jan Hirt, Enric Mas, Ciccone y Rubio. Por su parte, el líder Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) comenzó a ceder terreno y tiempo por las duras rampas.

Más adelante, a 5 km, Rubio y Ciccone se fueron en solitario, sin embargo, el pelotón aceleró y el ritmo del Visma Lease a Bike hizo daño. Jonas Vingegaard lanzó su ofensiva, sobrepasó al colombiano y al italiano, y quedó en punta de carrera.

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El danés enfrentó el puerto de Pila con creces y consiguió su tercer triunfo en esta edición de la 'corsa rosa'.

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 14

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1.Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 20’ 56:08:41
2. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – 2:26
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – 2:50
4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – 3:03
5. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 3:43
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 4:22
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – 4:46
8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – 5:22
9. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – 5:41
10. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – 6:13
11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) – 6:58
12. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – 7:30

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