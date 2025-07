"He sufrido mucho en el Tour de Francia; espero que me cueste menos en la alta montaña"

Enric Mas (Movistar), primer español en la general del Tour, sexto a 48 segundos del líder, lamentó la pérdida de 32 segundos en la meta de Ruán respecto a los rivales directos, y espera responder "en las etapas de montaña pura".

"He sufrido mucho, sabíamos que estos días iban a ser duros. Espero que me cuesten menos las etapas de montaña pura. Me he encontrado bien y el equipo ha vuelto a hacer un buen trabajo. Ha sido un final muy rápido, espero responder mejor en los próximos días", señaló en meta el ciclista balear.

Mas se mostró contrariado con el medio minuto perdido en la etapa, lo que le aleja en la general a 48 segundos del neerlandés Mathieu Van der Poel y el esloveno Tadej Pogacar, ambos empatados en la general, con el neerlandés de amarillo por el "puestómetro".

"Esta pérdida de tiempo no es asumible, pero hay que aceptarlo y ver qué se puede hacer mañana en la crono, que será importante. Las cronos me cuestan, a ver cómo la termino", concluyó.

Enric Mas, ciclista español, fue elegido como líder del Movistar Team para el Tour de Francia 2025 AFP

Así reaccionó 'Pogi' a la victoria número 100 en su carrera

El esloveno Tadej Pogacar consideró "increíble" haber ganado su centésima victoria profesional y haberlo hecho con el maillot de campeón del mundo y en el Tour de Francia.

"Tener la victoria número 100 es increíble. Y hacerlo en el Tour y con este maillot es todavía más importante", aseguró el líder del UAE tras haberse apuntado la victoria en la cuarta etapa del Tour en Ruán.

"Este tipo de ciclismo tan emocionante me encanta, subir y bajar, poner un ritmo y afrontar a muchos rivales. Simplemente, prefecto", dijo.

Pogacar aseguró que trató de escaparse en la última cota del día, con cima a cinco kilómetros para la meta, pero cuando vio que se iba con él el danés Jonas Vingegaard, que no colaboraba, prefirió jugársela en un 'esprint' con los mejores.

"Con tantos buenos corredores en el tramo final siempre hay mucha tensión, no se sabe qué puede pasar. Sientes adrenalina, es la pura competición y es algo que disfruto", indicó.

El esloveno se impuso en la meta al belga Mathieu van der Poel, que mantuvo el maillot amarillo pese a que están igualados a tiempo.

"Veremos lo que sucede mañana, será un verdadero test", dijo el esloveno en referencia a los 33 kilómetros cronometrados de este miércoles en Caen.