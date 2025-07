A Millonarios le cerraron la puerta por talentoso de la Liga BetPlay; "es intransferible"

Con el inicio de la Liga BetPlay 2025-II a la vuelta de la esquina, uno de los equipos que sigue trabajando para anunciar refuerzos es Millonarios, quien ha estado muy interesado en Jannerson Sarmiento del Unión Magdalena, pero Eduardo Dávila, dueño del cuadro samario, ya le contestó a su petición.

El 'ciclón bananero' quien tuvo en la última temporada dejó deportivamente una deuda con su hinchada al terminar último del campeonato, espera revalidar su situación y ser protagonista en esta nueva campaña para no volver a descender a la segunda división.

Es por ello que, Eduardo Dávila en entrevista con 'Vive Radio' fue claro y contundente sobre la situación de Jannerson Sarmiento, y aseguró que por ningún motivo lo venderá, por lo menos en este mercado de fichajes.

"Sí, el presidente de Millonarios (Enrique Camacho), dirigió una carta al presidente de Unión Magdalena interesado por el jugador Jannenson Sarmiento, pero como yo he dicho anteriormente, ese jugador es intransferible", dijo de inicio.

Publicidad

Continuó diciendo: Yo estoy tratando de sostener la categoría y como se sostiene, con los talentos que tiene el Unión Magdalena y reforzando al equipo, en estos momentos estamos trayendo jugadores de cierto nivel y no vamos a sacar a los buenos que tenemos en estos momentos y saliendo de uno de esos jugadores como Jannerson no nos interesa sacarlo, antes todo lo contrario, mantenerlo para que se valorice y ya en un futuro veremos que hacemos, pero por lo pronto jugadores como Sarmiento, como Cantillo, como Márquez, son jugadores que no se pueden tocar son la base del Unión Magdalena", concluyó el dueño del 'ciclón'.

Eduardo Dávila Armenta, dueño del Unión Magdalena, se refiere al interés de Millonarios FC por hacerse a los servicios del jugador Jannenson Sarmiento.



“Ese jugador es intransferible”.



🎥: Vive Radio pic.twitter.com/WnzovPhbJP — IsauroRodríguez⚽🎙📻 (@IsaRodriguez91) July 8, 2025

Publicidad

Jugadores que han salido de Millonarios

El cuadro 'albiazul' ha estado teniendo una reestructuración en su plantilla, luego de la salida de su máxima estrella Falcao García, se le sumó la partida de otros jugadores como Jhon Emerson Córdoba, Kevin Palacios, Daniel Cataño, Kevin Mantilla, Félix Charrupí, Jovani Welch y Jader Valencia. Además de ellos, hay otros que no se entrenan con el club, y están a la espera de definir su continuidad o partida de Millonarios.

Por otro lado, el azul de la capital no ha anunciado ningún refuerzo de cara a la segunda temporada del año, lo que ha dejado muy preocupado a su afición, que tiene el hambre de salir campeón, luego de estar a puertas de la final por segunda edición consecutiva.