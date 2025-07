Selección Colombia no jugará en inicio de Copa América Femenina 2025; calendario definido

La Copa América Femenina 2025 se llevará a cabo en Ecuador entre el jueves 11 de julio y el sábado 2 de agosto con los 10 países de la región, divididos en 2 grupos de 5 elencos, cada uno.

La competición entregará 2 cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos, 2026, y otros 3 para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2027.

La novedad pasa porque no será clasificatoria para la Copa del Mundo, cuya próxima edición será la de Brasil 2027, para la cual habrá eliminatorias sudamericanas, como sucede en la rama masculina.

En consecuencia, los 2 primeros equipos de cada grupo avanzarán a semifinales, mientras que los 2 terceros se medirán entre sí por el quinto puesto.

Brasil, que es rival de Colombia en la ronda de grupos, es el campeón defensor y favorito a la corona, pues ha ganado 8 de las 9 ediciones que se han disputado hasta el momento. La restante la consiguió Argentina en condición de local, en 2006.

La versión anterior se llevó a cabo en Colombia, donde las dueñas de casa cayeron 0-1 en la final frente a la escuadra 'verdeamarela'.

Todos los encuentros del campeonato se escenificarán en Quito, ciudad ubicada a 2.850 metros de altura, lugar en el que los escenarios serán los estadios de los clubes Aucas, Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria.



Partidos de Selección Colombia en Copa América Femenina 2025

La escuadra ‘cafetera’ hace parte del grupo B junto a Brasil, Paraguay, Venezuela y Bolivia, pero no tendrá acción en la primera fecha porque le correspondió jornada libre.

En consecuencia, la Selección Colombia debutará el miércoles 16 de julio contra Venezuela a las 7:00 de la noche en el estadio de Aucas.

Calendario de Colombia en el grupo B:

⦁ Julio 12: jornada libre

⦁ Julio 16: Colombia vs. Venezuela (7:00 p. m.)

⦁ Julio 19: Colombia vs. Paraguay (7:00 p. m.)

⦁ Julio 22: Colombia vs. Bolivia (4:00 p. m.)

⦁ Julio25: Colombia vs. Brasil (7:00 p. m.)



Copa América Femenina 2025, calendario completo

Acá, todos los encuentros de la primera fase, que va del 11 al 25 de julio:



⦁ Grupo A Día Hora Partidos Equipo lbre Fecha 1 Jueves 11 julio 7:00 p. m. Ecuador vs. Uruguay Argentina Viernes 12 julio 4:00 p. m. Perú vs. Chile Fecha 2 Martes 15 julio 4:00 p. m. Uruguay vs. Argentina Chile Martes 15 julio 7:00 p. m. Perú vs. Ecuador Fecha 3 Viernes 18 julio 4:00 p. m. Uruguay vs. Perú Ecuador Viernes 18 julio 7:00 p. m. Argentina vs. Chile Fecha 4 Lunes 21 julio 4:00 p. m. Argentina vs. Perú Uruguay Lunes 21 julio 7:00 p. m. Chile vs. Ecuador Fecha 5 Jueves 24 julio 7:00 p. m. Ecuador vs. Argentina Perú Jueves 24 julio 7:00 p. m. Chile vs. Uruguay