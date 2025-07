Jonas Vingegaard reveló que lo hicieron caer en el Tour de Francia; no se vio en cámaras

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) lamentó la caída que sufrió nada más atravesar la meta del Mont Ventoux al cruzarse un fotógrafo, pero aseguró haber "muy contento con las sensaciones y los ataques realizados" en su batalla particular con el esloveno Tadej Pogacar, líder del Tour.

"Un fotógrafo se me cruzó justo después de la meta. Me caí al suelo. Creo que la gente detrás de la línea debería tener más cuidado", empezó comentando el segundo clasificado en la general de la ronda francesa.

Aunque perdió 2 segundos respecto a Pogacar, el doble ganador del Tour sigue mejorando su estado de forma y en su motivación.

"Me sentí muy, muy bien. Estoy muy contento con mis sensaciones de hoy y con los ataques que pude realizar. Claro que no recuperé tiempo, pero me motiva mucho. Queríamos corredores en la escapada, el equipo estuvo genial, todos trabajaron, lo dieron todo y me apoyaron completamente", resumió en la cima del Ventoux.

Acción en el Tour de Francia, entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. AFP.

Vingegaard admitió que Pogacar le respondió en los 4 ataques que hizo y no observó debilidad alguna en el esloveno.

"Tadej Pogacar me siguió en cada ataque y viceversa. No creo haber visto ninguna debilidad en él, pero mis sensaciones de hoy me motivan y me impulsan a continuar", concluyó.

El tricampeón del Tour de Francia Tadej Pogacar (UAE) es el líder de la clasificación, con 4:15 de ventaja sobre Vingegaard y 9:03 sobre el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora).



El Tour de Francia sigue abierto

Los más agoreros daban ya por descontada la victoria de Tadej Pogacar en el Mont Ventoux y, con ella, la estocada definitiva al Tour de Francia, pero el esloveno se limitó a defender su renta y solo al final aceleró para arrancar dos segundos más al danés Jonas Vingegaard.

Hay quien ve en su actitud una superioridad tan grande que no quiere correr ningún riesgo innecesario, pero por la rendija de esa duda han entrado otras especulaciones.

¿Y sí Pogacar está enfermo? El campeón del mundo dijo durante la jornada de descanso que tiene alguna molestia en la garganta y tras la etapa del Ventoux compareció en el podio con un pañuelo al cuello que abunda más en esa teoría.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. afp.

Él le resta importancia a ese asunto y se muestra seguro de sus fuerzas. Respondió bien a los tres ataques que lanzó el danés en las rampas del 'Gigante de Provenza', pero no fue más allá. "Pude responder a los ataques de Jonas sin demasiado esfuerzo, estoy muy tranquilo", aseguró.