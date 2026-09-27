🔴 Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la carrera, con Nairo y Evenepoel

El frente de carrera le lleva siete minutos y 55 segundos al pelotón.
- 09:58 a. m. - A 185 KM DE LA META🔴 Así está la situación de carrera
- 09:57 a. m. - A 196 KM DE LA META🔴 Bélgica se puso a trabajar
Pensando en Remco Evenepoel y Wout van Aert, la escuadra europea aceleró por intermedio de Alec Segaert.
- 09:29 a. m. - A 210 KM DE LA META🔴 Amplia diferencia de la fuga
Ya hay siete minutos y cinco segundos entre el frente de carrera y el pelotón.
- 09:28 a. m. - A 225 KM DE LA META🔴 ¿Quiénes son los corredores en esta prueba que se retiran este año?
- Bauke Mollema (Países Bajos).
- Nairo Quintana (Colombia).
- Luka Mezgec (Eslovenia).
- 09:27 a. m. - A 233 KM DE LA META🔴 ¡Nadie quiere sorpresas!
Países Bajos, Bélgica, México y Gran Bretaña se pusieron a trabajar, conscientes de que son los favoritos a ganar la prueba.
- 08:43 a. m. - A 245 KM DE LA META🔴 ¿De cuánto es la ventaja?
El frente de carrera ya le tomó tres minutos al pelotón.
- 08:42 a. m. - A 248 KM DE LA META🔴 ¡Se armó la fuga del día!
Un total de 16 corredores se fueron en solitario y sacaron diferencias.
- 08:41 a. m. - A 252 KM DE LA META🔴 Los favoritos empezaron a moverse
Países Bajos y Bélgica aceleraron e impusieron condiciones en el grupo principal para evitar alguna sorpresa.
- 08:41 a. m. - A 260 KM DE LA META🔴 Fredd Matute quiere unirse a la fuga
El ciclista de Honduras aceleró y busca unirse a los 15 de adelante.
- 08:22 a. m. - A 263 KM DE LA META🔴 Un total de 15 corredores se fueron adelante
Después de varios intentos y movimientos, el frente de carrera le lleva 20 segundos al pelotón.
- 08:14 a. m. - A 269 KM DE LA META🔴 Maral-Erdene Batmunkh se animó
El corredor de Mongolia aceleró, en busca de sacar diferencias.
- 08:13 a. m. - A 273 KM DE LA META🔴 Primeros movimientos en el pelotón
El equipo canadiense quiere sorprender, dar espectáculo y prender la fiesta ante su gente, moviendo el grupo.
- 08:03 a. m. - PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 Tres ciclistas inscritos, en un inicio, no tomaron la partida
- Wilmar Paredes (Colombia).
- Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea).
- Gil Landim Gomes (Guinea-Bissau).
- 08:02 a. m. - PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 Inicio neutralizado
Son cuatro kilómetros de manera controlada.
- 08:01 a. m. - PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 Así está el clima en Canadá
El pelotón empieza a rodar bajo 14 grados centígrados.
- 08:01 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 Todo listo para que arranque esta fiesta
Todos los corredores ya se encuentran en la línea de partida.
- 07:38 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 Dos corredores, casualmente, cumplen años hoy
Hugo Houle» Alpecin, de Canadá, y Jakub Kaczmarek, de Polonia, están de celebración.
- 07:37 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 ¿Cuál es el equipo que más ciclistas aportó para esta prueba?
La escuadra alemana, Red Bull Bora Hansgrohe, aportó un total de 15 corredores.
- 07:36 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 Favoritos a coronarse campeón
- Remco Evenepoel.
- Tom Pidcock.
- Isaac del Toro.
- Wout van Aert.
- Mathieu van der Poel.
- Paul Seixas.
- 07:34 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
La aplicación de DGO transmite esta competencia, desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia).
- 07:34 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026📺 ¿Dónde ver por televisión?
El canal de televisión de Directv Sports transmite este evento, desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 07:34 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Alfredo Binda, de Italia; Rik Van Steenbergen, de Bélgic; Eddy Merckx, de Bélgica; Óscar Freire, de España; y Peter Sagan, de Eslovaquia, tienen tres títulos cada uno.
- 07:29 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Nairo Quintana.
- Santiago Buitrago.
- Harold Tejada.
- Sergio Higuita.
- Brandon Rivera.
- 07:28 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
Nunca un 'escarabajo' se ha subido ni siquiera al podio en una prueba de ruta élite masculina.
- 07:27 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la prueba
- 07:26 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🏆 Últimos campeones de ruta
- 2025: Tadej Pogačar (Eslovenia).
- 2024: Tadej Pogačar (Eslovenia).
- 2023: Mathieu van der Poel (Países Bajos).
- 2022: Remco Evenepoel (Bélgica).
- 2021: Julian Alaphilippe (Francia).
- 2020: Julian Alaphilippe (Francia).
- 07:24 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 93 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1927.
- 07:22 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Brossard y termina en Montreal, ubicados en territorio canadiense.
- 07:22 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene?
Esta carrera cuenta con un recorrido total de 273,4 kilómetros.
- 07:22 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 8:08 de la mañana (Hora de Colombia) / 9:08 a.m. (Hora de Canadá).
- 07:21 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026👋 ¡Bienvenidos a esta carrera de ciclismo!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de esta competencia, minuto a minuto.
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