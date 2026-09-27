🔴 Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la carrera, con Nairo y Evenepoel

09:58 a. m. - A 185 KM DE LA META 🔴 Así está la situación de carrera El frente de carrera le lleva siete minutos y 55 segundos al pelotón.

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09:57 a. m. - A 196 KM DE LA META 🔴 Bélgica se puso a trabajar Pensando en Remco Evenepoel y Wout van Aert, la escuadra europea aceleró por intermedio de Alec Segaert.

09:29 a. m. - A 210 KM DE LA META 🔴 Amplia diferencia de la fuga Ya hay siete minutos y cinco segundos entre el frente de carrera y el pelotón.

09:28 a. m. - A 225 KM DE LA META 🔴 ¿Quiénes son los corredores en esta prueba que se retiran este año? Bauke Mollema (Países Bajos).

Nairo Quintana (Colombia).

Luka Mezgec (Eslovenia).

09:27 a. m. - A 233 KM DE LA META 🔴 ¡Nadie quiere sorpresas! Países Bajos, Bélgica, México y Gran Bretaña se pusieron a trabajar, conscientes de que son los favoritos a ganar la prueba.

08:43 a. m. - A 245 KM DE LA META 🔴 ¿De cuánto es la ventaja? El frente de carrera ya le tomó tres minutos al pelotón.

08:42 a. m. - A 248 KM DE LA META 🔴 ¡Se armó la fuga del día! Un total de 16 corredores se fueron en solitario y sacaron diferencias.

08:41 a. m. - A 252 KM DE LA META 🔴 Los favoritos empezaron a moverse Países Bajos y Bélgica aceleraron e impusieron condiciones en el grupo principal para evitar alguna sorpresa.

08:41 a. m. - A 260 KM DE LA META 🔴 Fredd Matute quiere unirse a la fuga El ciclista de Honduras aceleró y busca unirse a los 15 de adelante.

08:22 a. m. - A 263 KM DE LA META 🔴 Un total de 15 corredores se fueron adelante Después de varios intentos y movimientos, el frente de carrera le lleva 20 segundos al pelotón.

08:14 a. m. - A 269 KM DE LA META 🔴 Maral-Erdene Batmunkh se animó El corredor de Mongolia aceleró, en busca de sacar diferencias.

08:13 a. m. - A 273 KM DE LA META 🔴 Primeros movimientos en el pelotón El equipo canadiense quiere sorprender, dar espectáculo y prender la fiesta ante su gente, moviendo el grupo.

08:03 a. m. - PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 Tres ciclistas inscritos, en un inicio, no tomaron la partida Wilmar Paredes (Colombia).

Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea).

Gil Landim Gomes (Guinea-Bissau).

08:02 a. m. - PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 Inicio neutralizado Son cuatro kilómetros de manera controlada.

08:01 a. m. - PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 Así está el clima en Canadá El pelotón empieza a rodar bajo 14 grados centígrados.

08:01 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 Todo listo para que arranque esta fiesta Todos los corredores ya se encuentran en la línea de partida.

07:38 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 Dos corredores, casualmente, cumplen años hoy Hugo Houle» Alpecin, de Canadá, y Jakub Kaczmarek, de Polonia, están de celebración.

07:37 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 ¿Cuál es el equipo que más ciclistas aportó para esta prueba? La escuadra alemana, Red Bull Bora Hansgrohe, aportó un total de 15 corredores.

07:36 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 Favoritos a coronarse campeón Remco Evenepoel.

Tom Pidcock.

Isaac del Toro.

Wout van Aert.

Mathieu van der Poel.

Paul Seixas.

07:34 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲 La aplicación de DGO transmite esta competencia, desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia).

07:34 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 📺 ¿Dónde ver por televisión? El canal de televisión de Directv Sports transmite este evento, desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

07:34 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia Alfredo Binda, de Italia; Rik Van Steenbergen, de Bélgic; Eddy Merckx, de Bélgica; Óscar Freire, de España; y Peter Sagan, de Eslovaquia, tienen tres títulos cada uno.

07:29 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia? Nairo Quintana.

Santiago Buitrago.

Harold Tejada.

Sergio Higuita.

Brandon Rivera.

07:28 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? Nunca un 'escarabajo' se ha subido ni siquiera al podio en una prueba de ruta élite masculina.

07:27 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la prueba Perfil, altimetría y recorrido de la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026 ProCycling Stats

07:26 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🏆 Últimos campeones de ruta 2025: Tadej Pogačar (Eslovenia).

Tadej Pogačar (Eslovenia). 2024: Tadej Pogačar (Eslovenia).

Tadej Pogačar (Eslovenia). 2023: Mathieu van der Poel (Países Bajos).

Mathieu van der Poel (Países Bajos). 2022: Remco Evenepoel (Bélgica).

Remco Evenepoel (Bélgica). 2021: Julian Alaphilippe (Francia).

Julian Alaphilippe (Francia). 2020: Julian Alaphilippe (Francia).

07:24 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 93 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1927.

07:22 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Brossard y termina en Montreal, ubicados en territorio canadiense.

07:22 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene? Esta carrera cuenta con un recorrido total de 273,4 kilómetros.

07:22 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🕣 ¿A qué hora empieza la carrera? El inicio de la competencia está programado para las 8:08 de la mañana (Hora de Colombia) / 9:08 a.m. (Hora de Canadá).