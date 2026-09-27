Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la carrera, con Nairo y Evenepoel
EN VIVO

🔴 Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la carrera, con Nairo y Evenepoel

Con un recorrido de 273,4 kilómetros, entre Brossard y Montreal, se lleva a cabo la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026, con Del Toro, Seixas, Van Aert, entre otros.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 27 de sept, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano, corre la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano, corre la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 09:58 a. m. - A 185 KM DE LA META
    🔴 Así está la situación de carrera

    El frente de carrera le lleva siete minutos y 55 segundos al pelotón.

    • Publicidad

  • 09:57 a. m. - A 196 KM DE LA META
    🔴 Bélgica se puso a trabajar

    Pensando en Remco Evenepoel y Wout van Aert, la escuadra europea aceleró por intermedio de Alec Segaert.

  • 09:29 a. m. - A 210 KM DE LA META
    🔴 Amplia diferencia de la fuga

    Ya hay siete minutos y cinco segundos entre el frente de carrera y el pelotón.

  • 09:28 a. m. - A 225 KM DE LA META
    🔴 ¿Quiénes son los corredores en esta prueba que se retiran este año?
    • Bauke Mollema (Países Bajos).
    • Nairo Quintana (Colombia).
    • Luka Mezgec (Eslovenia).
  • 09:27 a. m. - A 233 KM DE LA META
    🔴 ¡Nadie quiere sorpresas!

    Países Bajos, Bélgica, México y Gran Bretaña se pusieron a trabajar, conscientes de que son los favoritos a ganar la prueba.

  • 08:43 a. m. - A 245 KM DE LA META
    🔴 ¿De cuánto es la ventaja?

    El frente de carrera ya le tomó tres minutos al pelotón.

  • 08:42 a. m. - A 248 KM DE LA META
    🔴 ¡Se armó la fuga del día!

    Un total de 16 corredores se fueron en solitario y sacaron diferencias.

  • 08:41 a. m. - A 252 KM DE LA META
    🔴 Los favoritos empezaron a moverse

    Países Bajos y Bélgica aceleraron e impusieron condiciones en el grupo principal para evitar alguna sorpresa.

  • 08:41 a. m. - A 260 KM DE LA META
    🔴 Fredd Matute quiere unirse a la fuga

    El ciclista de Honduras aceleró y busca unirse a los 15 de adelante.

  • 08:22 a. m. - A 263 KM DE LA META
    🔴 Un total de 15 corredores se fueron adelante

    Después de varios intentos y movimientos, el frente de carrera le lleva 20 segundos al pelotón.

  • 08:14 a. m. - A 269 KM DE LA META
    🔴 Maral-Erdene Batmunkh se animó

    El corredor de Mongolia aceleró, en busca de sacar diferencias.

  • 08:13 a. m. - A 273 KM DE LA META
    🔴 Primeros movimientos en el pelotón

    El equipo canadiense quiere sorprender, dar espectáculo y prender la fiesta ante su gente, moviendo el grupo.

  • 08:03 a. m. - PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 Tres ciclistas inscritos, en un inicio, no tomaron la partida
    • Wilmar Paredes (Colombia).
    • Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea).
    • Gil Landim Gomes (Guinea-Bissau).
  • 08:02 a. m. - PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 Inicio neutralizado

    Son cuatro kilómetros de manera controlada.

  • 08:01 a. m. - PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 Así está el clima en Canadá

    El pelotón empieza a rodar bajo 14 grados centígrados.

  • 08:01 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 Todo listo para que arranque esta fiesta

    Todos los corredores ya se encuentran en la línea de partida.

  • 07:38 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 Dos corredores, casualmente, cumplen años hoy

    Hugo Houle» Alpecin, de Canadá, y Jakub Kaczmarek, de Polonia, están de celebración.

  • 07:37 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 ¿Cuál es el equipo que más ciclistas aportó para esta prueba?

    La escuadra alemana, Red Bull Bora Hansgrohe, aportó un total de 15 corredores.

  • 07:36 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 Favoritos a coronarse campeón
    • Remco Evenepoel.
    • Tom Pidcock.
    • Isaac del Toro.
    • Wout van Aert.
    • Mathieu van der Poel.
    • Paul Seixas.
  • 07:34 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    La aplicación de DGO transmite esta competencia, desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia).

  • 07:34 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    El canal de televisión de Directv Sports transmite este evento, desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 07:34 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Alfredo Binda, de Italia; Rik Van Steenbergen, de Bélgic; Eddy Merckx, de Bélgica; Óscar Freire, de España; y Peter Sagan, de Eslovaquia, tienen tres títulos cada uno.

  • 07:29 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Nairo Quintana.
    • Santiago Buitrago.
    • Harold Tejada.
    • Sergio Higuita.
    • Brandon Rivera.
  • 07:28 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    Nunca un 'escarabajo' se ha subido ni siquiera al podio en una prueba de ruta élite masculina.

  • 07:27 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la prueba
    Perfil, altimetría y recorrido de la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
    ProCycling Stats

  • 07:26 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🏆 Últimos campeones de ruta
    • 2025: Tadej Pogačar (Eslovenia).
    • 2024: Tadej Pogačar (Eslovenia).
    • 2023: Mathieu van der Poel (Países Bajos).
    • 2022: Remco Evenepoel (Bélgica).
    • 2021: Julian Alaphilippe (Francia).
    • 2020: Julian Alaphilippe (Francia).
  • 07:24 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 93 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1927.

  • 07:22 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Brossard y termina en Montreal, ubicados en territorio canadiense.

  • 07:22 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene?

    Esta carrera cuenta con un recorrido total de 273,4 kilómetros.

  • 07:22 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 8:08 de la mañana (Hora de Colombia) / 9:08 a.m. (Hora de Canadá).

  • 07:21 a. m. - PREVIA DE LA PRUEBA DE RUTA DEL MUNDIAL DE CICLISMO 2026
    👋 ¡Bienvenidos a esta carrera de ciclismo!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de esta competencia, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad