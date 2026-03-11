🔴 París Niza 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4 con Jonas Vingegaard

Bert van Lerberghe y Daan Hoole decidieron retirarse de la carrera.
- 08:17 a. m. - A 104 KM DE METAHay abandonos
- 08:01 a. m. - A 116 KM DE METAHay una caída
Clément Russo, quien estaba en el grupo de punta de carrera, se fue contra el pavimento.
- 07:32 a. m. - A 150 KM DE METALa ventaja es corta
Los 40 corredores en punta de carrera tienen una rente de 1:15 sobre el grupo que los persigue.
- 07:30 a. m. - A 178N KM DE METAHay lluvia
El clima se puso torrencial y acompaña a los corredores en la jornada.
- 07:29 a. m. - A 189 KM DE META40 corredores en punta de carrera
El lote se partió en dos y en la parte de adelante figura un gran grupo con corredores destacados como: el líder Juan Ayuso, el danés Jonas Vingegaard, el colombiano Daniel Felipe Martínez y otros españoles como Iván Romeo y Pablo Castrillo.
- 07:17 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 4
🚩Km 0 franchi, la course est lancée !— Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2026
3 non-partants, 149 coureurs ont pris le départ.
🚩 Km 0 reached, the race is on!
3 DNS, 149 riders have started.
DNS:
Piet Allegaert (@TeamCOFIDIS)
Ed Dunbar (@Pinarello_Q36_5)
Roel Van Sintmaartensdijk (@LottoIntermarch)#ParisNice pic.twitter.com/reESfd1WDk
- 07:16 a. m. - PREVIARecorrido de la etapa 4
⛰️ #ParisNice entre dans une nouvelle phase aujourd'hui avec une première arrivée en altitude à la perle du Morvan ! Premiers enseignements sur l'état de forme des favoris ce soir !— Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2026
⛰️ #ParisNice enters a new phase today with its first mountain finish at the pearl of Morvan! We… pic.twitter.com/UNijjzaDyl
- 07:14 a. m. - PREVIA¿Cómo va la clasificación general?
- 07:14 a. m. - PREVIA¿Por dónde ver la carrera?
La competencia francesa es transmitida por Disney Plus - ESPN.
- 07:13 a. m. - PREVIA¿A qué hora empieza la etapa 4?
Los corredores tomarán la salida a las 6:00 a.m. (hora Colombia).
- 07:12 a. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle de la cuarta jornada de la París Niza 2026.
Publicidad