Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 París Niza 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4 con Jonas Vingegaard
EN VIVO

🔴 París Niza 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4 con Jonas Vingegaard

Este miércoles 11 de marzo, la cuarta jornada de la París Niza 2026 tendrá un recorrido de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon. ¡No se la pierda!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 11 de mar, 2026
Comparta en:
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, en la etapa 1 de la París Niza 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, en la etapa 1 de la París Niza 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 08:17 a. m. - A 104 KM DE META
    Hay abandonos

    Bert van Lerberghe y Daan Hoole decidieron retirarse de la carrera.

    • Publicidad

  • 08:01 a. m. - A 116 KM DE META
    Hay una caída

    Clément Russo, quien estaba en el grupo de punta de carrera, se fue contra el pavimento.

  • 07:32 a. m. - A 150 KM DE META
    La ventaja es corta

    Los 40 corredores en punta de carrera tienen una rente de 1:15 sobre el grupo que los persigue.

  • 07:30 a. m. - A 178N KM DE META
    Hay lluvia

    El clima se puso torrencial y acompaña a los corredores en la jornada.

  • 07:29 a. m. - A 189 KM DE META
    40 corredores en punta de carrera

    El lote se partió en dos y en la parte de adelante figura un gran grupo con corredores destacados como: el líder Juan Ayuso, el danés Jonas Vingegaard, el colombiano Daniel Felipe Martínez y otros españoles como Iván Romeo y Pablo Castrillo.

  • 07:17 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 4

  • 07:16 a. m. - PREVIA
    Recorrido de la etapa 4

  • 07:14 a. m. - PREVIA
    ¿Cómo va la clasificación general?
    1. Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es favorito a ganar la París Niza 2026
      Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es favorito a ganar la París Niza 2026
      Getty Images
      Ciclismo

      Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 3; Jonas Vingegaard perdió tiempo

  • 07:14 a. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver la carrera?

    La competencia francesa es transmitida por Disney Plus - ESPN.

  • 07:13 a. m. - PREVIA
    ¿A qué hora empieza la etapa 4?

    Los corredores tomarán la salida a las 6:00 a.m. (hora Colombia).

  • 07:12 a. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle de la cuarta jornada de la París Niza 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad