Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 3; Jonas Vingegaard perdió tiempo

La edición 83 de la París Niza fue la oportunidad perfecta para probar un nuevo sistema en la contrarreloj por equipos. Contrario a lo que siempre pasaba, que tenían que llegar mínimo cuatro corredores a meta para medir el tiempo, en esta ocasión con que arribara uno solo era suficiente, marcando el registro para toda la escuadra. Así las cosas, INEOS Grenadiers dejó claro por qué siempre es favorito a imponerse en esta clase de fracciones y, con un tiempo de 26 minutos y 40 segundos, tras 23,5 kilómetros de recorrido, se hizo con la victoria.

Así las cosas, hubo cambios en la clasificación general. Luke Lamperti (EF Education EasyPost), quien era el portador de la camiseta de líder, la perdió con Juan Ayuso (Lidl Trek), quien se subió a lo más alto, con un registro de 8h 37' 02''. Quienes completan el podio de manera parcial, a falta cinco etapas para que se baje el telón, son Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) en la segunda plaza, a dos segundos, y Oscar Onley, también del INEOS Grenadiers, de tercero, a tres segundos. El panorama está muy apretado en la parte de arriba.

Capítulo aparte para el Visma Lease a Bike, donde se encuentra Jonas Vingegaard, gran candidato a coronarse campeón de esta París Niza. Su equipo quedó de cuarto en la jornada, a 15'' del conjunto británico, lo que hizo que, ahora, el danés aparezca de séptimo en la general, a 17 segundos y mucha montaña por delante. Respecto a los colombianos, el mejor es Daniel Felipe Martínez, del Red Bull Bora Hansgrohe, en la novena posición, a 22'', misma diferencia de su compañero, Aleksandr Vlasov, que es octavo, y luchan por ser 'capo' de equipo.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es favorito a ganar la París Niza 2026 AFP

Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 3

1. Juan Ayuso (Lidl Trek) - 8h 37' 02''

2. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 2''

3. Oscar Onley (INEOS Grenadiers) - a 3''

4. Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) - a 13''

5. Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike) - a 17''

6. Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike) - a 17''

7. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - a 17''

8. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 22''

9. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 22''

10. Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 24''

