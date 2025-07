Santiago Buitrago: "Lo único que se venía a la cabeza es que estuve cerca de ganar"

La etapa 16 del Tour de Francia 2025 estuvo cargada de emoción, estrategia y momentos memorables. El protagonista colombiano de la jornada fue Santiago Buitrago, del equipo Bahrain Victorious, quien firmó una sólida presentación en una de las cumbres más emblemáticas del ciclismo mundial: el Mont Ventoux.

Desde los primeros kilómetros, se perfilaba una etapa vibrante. El ascenso al mítico ‘Monte Calvo’ convirtió el día en una batalla de resistencia, táctica y determinación. Buitrago formó parte de una numerosa fuga de 37 corredores que logró establecer una diferencia superior a los seis minutos respecto al grupo principal, liderado por el UAE Team Emirates de Tadej Pogacar.

El colombiano, oriundo de Bogotá, se mantuvo constante en la parte delantera del grupo de escapados. Aunque no fue quien lanzó los primeros ataques en los tramos finales del Ventoux, supo administrar su energía, leer bien la carrera y llegar con fuerza al cierre. En los últimos kilómetros, fue superado por el francés Valentin Paret-Peintre, quien se llevó el triunfo del día, y por otro rival que aprovechó un movimiento clave en el descenso. A pesar de ello, Buitrago logró un destacado tercer lugar, consolidándose como uno de los mejores latinoamericanos de la jornada.



Buitrago reveló que no está al 100%

Santiago Buitrago, ciclista colombiano. Getty Images.

Tras cruzar la meta, Santiago Buitrago ofreció declaraciones al programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, en las que compartió detalles sobre su estado físico y las dificultades que ha enfrentado a lo largo del Tour.

“Para mí no ha sido un buen Tour. Después de la caída que tuve la primera semana, me ha costado bastante la vuelta. Aún sigo con bastante dolor, sobre todo en la espalda, pero es el Tour y todo lo que me he preparado es lo que me sigue motivando y me da fuerzas para seguir luchando por una etapa y por un mejor resultado”, explicó el ciclista.

Aunque los dolores persisten, su compromiso y deseo de dejar huella en la ronda francesa lo mantienen firme en competencia: “Quisiera que la caída fuera del pasado, pero mi cuerpo no está al cien por ciento. Doy lo que puedo y esperemos que los próximos días sean mejores”, señaló.

Con respecto a su actuación en el Mont Ventoux, se mostró emocionado por lo que representó esa jornada: “Lo único que se venía a la cabeza es que estuve cerca de ganar en el Mont Ventoux. Es algo que, en lo personal, significa bastante. Era una etapa que tenía muy presente y cuando llegas y ves que coronas el puerto de tu vida y que estuviste tan cerca… se vienen pensamientos como: ¿y si hubiera atacado distinto o tomado la curva de otra manera?”

Pensando en la próxima fracción, anticipó que se trata de una etapa muy exigente: “Es un puerto muy duro y muy desgastante. Llegas a más de 1300 metros sobre el nivel del mar, los últimos 2 km son muy duros… sin duda alguna es la etapa reina del Tour”.