🔴 Tirreno Adriático 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Nairo Quintana

08:23 a. m. - A 90 DE KM DE META Carrera reanudada La organización dio garantías y se decidió darle continuidad a la jornada 3.

08:21 a. m. - A 91 KM DE META Carrera neutralizada La fuerte lluvia pone en riesgo a los corredores y la organización decidió detener las acciones.

07:25 a. m. - A 119 KM DE META Aparece la lluvia Empiezan a caer gotas en medio de la carrera italiana.

07:25 a. m. - A 129 KM DE META Lo cazaron El español Diego Sevilla no resistió más y fue alcanzado por el pelotón.

07:21 a. m. - A 138 KM DE META Primer y único puerto de montaña El español Diego Sevilla cruzó primero en Todi y sumó puntos en la clasificación de los escaladores.

07:20 a. m. - A 180 KM DE META Buena ventaja El español Diego Sevilla tiene una renta de más de cinco minutos sobre el lote.

07:19 a. m. - A 213 KM DE META Primer ataque El español Diego Sevilla lanzó su ofensiva y le saca una luz de ventaja al pelotón.

07:09 a. m. - BANDERA ARRIBA Inició la etapa 3 Los ciclistas ya tomaron la salida en Cortona.

07:09 a. m. - PREVIA Recorrido de la etapa 3 Stage 3️⃣ of Tirreno Adriatico @CA_Ita



🔻 Cortona

🏁 Magliano de’ Marsi

📏 221 KM

🏳️ 10:25 CET#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/UUdTQLaevz — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 11, 2026

07:06 a. m. - PREVIA ¿Por dónde ver la carrera? La competencia italiana es transmitida por Directv Sports.

07:01 a. m. - PREVIA ¿A qué hora empieza la etapa 3? Los ciclistas tomarán la partida a las 6:00 a.m. (hora Colombia).