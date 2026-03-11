Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tirreno Adriático 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Nairo Quintana
EN VIVO

🔴 Tirreno Adriático 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Nairo Quintana

Este miércoles 11 de marzo, la tercera jornada de la Tirreno Adriático 2026 tendrá un recorrido de 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de' Marsi.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 11 de mar, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 08:23 a. m. - A 90 DE KM DE META
    Carrera reanudada

    La organización dio garantías y se decidió darle continuidad a la jornada 3.

    • Publicidad

  • 08:21 a. m. - A 91 KM DE META
    Carrera neutralizada

    La fuerte lluvia pone en riesgo a los corredores y la organización decidió detener las acciones.

  • 07:25 a. m. - A 119 KM DE META
    Aparece la lluvia

    Empiezan a caer gotas en medio de la carrera italiana.

  • 07:25 a. m. - A 129 KM DE META
    Lo cazaron

    El español Diego Sevilla no resistió más y fue alcanzado por el pelotón.

  • 07:21 a. m. - A 138 KM DE META
    Primer y único puerto de montaña

    El español Diego Sevilla cruzó primero en Todi y sumó puntos en la clasificación de los escaladores.

  • 07:20 a. m. - A 180 KM DE META
    Buena ventaja

    El español Diego Sevilla tiene una renta de más de cinco minutos sobre el lote.

  • 07:19 a. m. - A 213 KM DE META
    Primer ataque

    El español Diego Sevilla lanzó su ofensiva y le saca una luz de ventaja al pelotón.

  • 07:09 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 3

    Los ciclistas ya tomaron la salida en Cortona.

  • 07:09 a. m. - PREVIA
    Recorrido de la etapa 3

  • 07:08 a. m. - PREVIA
    ¿Cómo va la clasificación general?
    1. Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, en la Tirreno Adriático 2026
      Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, en la Tirreno Adriático 2026
      Getty Images
      Ciclismo

      Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 2; Primoz Roglic decepcionó

  • 07:06 a. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver la carrera?

    La competencia italiana es transmitida por Directv Sports.

  • 07:01 a. m. - PREVIA
    ¿A qué hora empieza la etapa 3?

    Los ciclistas tomarán la partida a las 6:00 a.m. (hora Colombia).

  • 07:00 a. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle de la tercera jornada de la Tirreno Adriático 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad