🔴 Tirreno Adriático 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Nairo Quintana

La organización dio garantías y se decidió darle continuidad a la jornada 3.
- 08:23 a. m. - A 90 DE KM DE METACarrera reanudada
- 08:21 a. m. - A 91 KM DE METACarrera neutralizada
La fuerte lluvia pone en riesgo a los corredores y la organización decidió detener las acciones.
- 07:25 a. m. - A 119 KM DE METAAparece la lluvia
Empiezan a caer gotas en medio de la carrera italiana.
- 07:25 a. m. - A 129 KM DE METALo cazaron
El español Diego Sevilla no resistió más y fue alcanzado por el pelotón.
- 07:21 a. m. - A 138 KM DE METAPrimer y único puerto de montaña
El español Diego Sevilla cruzó primero en Todi y sumó puntos en la clasificación de los escaladores.
- 07:20 a. m. - A 180 KM DE METABuena ventaja
El español Diego Sevilla tiene una renta de más de cinco minutos sobre el lote.
- 07:19 a. m. - A 213 KM DE METAPrimer ataque
El español Diego Sevilla lanzó su ofensiva y le saca una luz de ventaja al pelotón.
- 07:09 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 3
Los ciclistas ya tomaron la salida en Cortona.
- 07:09 a. m. - PREVIARecorrido de la etapa 3
Stage 3️⃣ of Tirreno Adriatico @CA_Ita— Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 11, 2026
🔻 Cortona
🏁 Magliano de’ Marsi
📏 221 KM
🏳️ 10:25 CET#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/UUdTQLaevz
- 07:08 a. m. - PREVIA¿Cómo va la clasificación general?
- 07:06 a. m. - PREVIA¿Por dónde ver la carrera?
La competencia italiana es transmitida por Directv Sports.
- 07:01 a. m. - PREVIA¿A qué hora empieza la etapa 3?
Los ciclistas tomarán la partida a las 6:00 a.m. (hora Colombia).
- 07:00 a. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle de la tercera jornada de la Tirreno Adriático 2026.
