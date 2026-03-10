Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 2; Primoz Roglic decepcionó

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Tirreno Adriático 2026 nos regaló una de las mejores jornadas de ciclismo en lo que va de la temporada. Este martes 10 de marzo, entre Camaiore y San Gimignano, se recorrieron un total de 206 kilómetros, donde el pelotón se enfrentó a varios ascensos, el pavé y un exigente final en alto. Pocos sobrevivieron al trayecto y la victoria se definió en un apretado embalaje, disputado por Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) e Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), en el que el neerlandés ganó.
Eso sí, el joven mexicano no se fue con las manos vacías, ya que su alto rendimiento y excelente resultado, le permitió convertirse en el nuevo líder de la clasificación general, destronando a Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), quien había ganado la fracción inaugural, que fue una contrarreloj individual. 'El Toro' tiene un tiempo de 5h 06' 01'' y ve desde lo más alto de la tabla, seguido de Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), en segundo lugar, a tres segundos, y de Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), de tercero y completando el podio, a 13''.
1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 5h 06' 01''
2. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3''
3. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 13''
4. Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) - a 17''
5. Primoz Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 18''
6. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 20''
7. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 31''
8. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) - a 34''
9. Javier Romo (Movistar Team) - a 34''
10. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - a 36''