Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 2; Primoz Roglic decepcionó

La Tirreno Adriático 2026 nos regaló una de las mejores jornadas de ciclismo en lo que va de la temporada. Este martes 10 de marzo, entre Camaiore y San Gimignano, se recorrieron un total de 206 kilómetros, donde el pelotón se enfrentó a varios ascensos, el pavé y un exigente final en alto. Pocos sobrevivieron al trayecto y la victoria se definió en un apretado embalaje, disputado por Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) e Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), en el que el neerlandés ganó.

Eso sí, el joven mexicano no se fue con las manos vacías, ya que su alto rendimiento y excelente resultado, le permitió convertirse en el nuevo líder de la clasificación general, destronando a Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), quien había ganado la fracción inaugural, que fue una contrarreloj individual. 'El Toro' tiene un tiempo de 5h 06' 01'' y ve desde lo más alto de la tabla, seguido de Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), en segundo lugar, a tres segundos, y de Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), de tercero y completando el podio, a 13''.



Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 2

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 5h 06' 01''

2. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3''

3. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 13''

4. Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) - a 17''

5. Primoz Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 18''

6. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 20''

7. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 31''

8. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) - a 34''

9. Javier Romo (Movistar Team) - a 34''

10. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - a 36''