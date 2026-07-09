Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Francia 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6 con Pogacar, Vingegaard y Bernal
EN VIVO

🔴 Tour de Francia 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6 con Pogacar, Vingegaard y Bernal

Este jueves, la sexta jornada del Tour de Francia 2026 tiene un recorrido de 186 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre, con cinco puertos de montaña.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 9 de jul, 2026
Comparta en:
Pelotón de ciclistas.
Pelotón de ciclistas.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 07:25 a. m. - A 109 KM DE LA META
    Segundo puerto de montaña

    Ben O'Connor ganó los puntos en Côte de Mauvezin.

    • Publicidad

  • 07:08 a. m. - A 122 KM DE LA META
    Se acabó la fuga

    Victor Campenaerts fue alcanzado por el lote.

  • 07:06 a. m. - A 123 KM DE LA META
    Se desvanece la fuga

    Mads Pedersen fue cazado por el lote y solo sobrevive Victor Campenaerts.

  • 06:59 a. m. - A 127 KM DE LA META
    Esprint intermedio

    Pads Pedersen ganó los puntos en Pouzac.

  • 06:49 a. m. - A 135 KM DE LA META
    Primer puerto de montaña

    Mads Pedersen ganó los puntos en Côte de Loucrup.

  • 06:45 a. m. - A 176 KM DE LA META
    Colombiano, en problemas

    Einer Rubio sufrió un pinchazo en su bicicleta.

  • 06:44 a. m. - A 183 KM DE LA META
    Otro ataque

    Mads Pedersen se puso por delante y se unió a Victor Campenaerts.

  • 06:44 a. m. - A 186 KM DE LA META
    Primer ataque

    Victor Campenaerts lanzó su ofensiva.

  • 06:38 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 6

    Los corredores tomaron la salida en Pau.

  • 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 Clasificación general, tras la etapa 5
    Olav Kooij, ganador de la etapa 5 del Tour de Francia.
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 5; Kooij celebró en el sprint

  • 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain tienen cinco títulos cada uno.

  • 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El único escarabajo en ganar la 'grande boucle' fue Egan Bernal en el 2019.

  • 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 del Tour de Francia 2026.
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 del Tour de Francia 2026.
    Procycling Stats.

  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Tadej Pogacar.
    2024: Tadej Pogacar.
    2023: Jonas Vingegaard.
    2022: Jonas Vingegaard.
    2021: Tadej Pogacar.

  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.

  • 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Pau y termina en Gevaernie-Gédre, ubicados en territorio francés.

  • 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 186 kilómetros.

  • 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de España) / 1:00 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    ¡Bienvenidos a la primera grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 6 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad