🔴 Tour de Francia 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6 con Pogacar, Vingegaard y Bernal

07:25 a. m. - A 109 KM DE LA META Segundo puerto de montaña Ben O'Connor ganó los puntos en Côte de Mauvezin.

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07:08 a. m. - A 122 KM DE LA META Se acabó la fuga Victor Campenaerts fue alcanzado por el lote.

07:06 a. m. - A 123 KM DE LA META Se desvanece la fuga Mads Pedersen fue cazado por el lote y solo sobrevive Victor Campenaerts.

06:59 a. m. - A 127 KM DE LA META Esprint intermedio Pads Pedersen ganó los puntos en Pouzac.

06:49 a. m. - A 135 KM DE LA META Primer puerto de montaña Mads Pedersen ganó los puntos en Côte de Loucrup.

06:45 a. m. - A 176 KM DE LA META Colombiano, en problemas Einer Rubio sufrió un pinchazo en su bicicleta.

06:44 a. m. - A 183 KM DE LA META Otro ataque Mads Pedersen se puso por delante y se unió a Victor Campenaerts.

06:44 a. m. - A 186 KM DE LA META Primer ataque Victor Campenaerts lanzó su ofensiva.

06:38 a. m. - BANDERA ARRIBA Inició la etapa 6 Los corredores tomaron la salida en Pau.

06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain tienen cinco títulos cada uno.

06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? El único escarabajo en ganar la 'grande boucle' fue Egan Bernal en el 2019.

06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 del Tour de Francia 2026. Procycling Stats.

06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Tadej Pogacar.

2024: Tadej Pogacar.

2023: Jonas Vingegaard.

2022: Jonas Vingegaard.

2021: Tadej Pogacar.

06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.

06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Pau y termina en Gevaernie-Gédre, ubicados en territorio francés.

06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 186 kilómetros.

06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🕣 ¿A qué hora empieza la fracción? El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de España) / 1:00 p.m. (Hora de Francia).