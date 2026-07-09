🔴 Tour de Francia 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6 con Pogacar, Vingegaard y Bernal

Ben O'Connor ganó los puntos en Côte de Mauvezin.
- 07:25 a. m. - A 109 KM DE LA METASegundo puerto de montaña
- 07:08 a. m. - A 122 KM DE LA METASe acabó la fuga
Victor Campenaerts fue alcanzado por el lote.
- 07:06 a. m. - A 123 KM DE LA METASe desvanece la fuga
Mads Pedersen fue cazado por el lote y solo sobrevive Victor Campenaerts.
- 06:59 a. m. - A 127 KM DE LA METAEsprint intermedio
Pads Pedersen ganó los puntos en Pouzac.
- 06:49 a. m. - A 135 KM DE LA METAPrimer puerto de montaña
Mads Pedersen ganó los puntos en Côte de Loucrup.
- 06:45 a. m. - A 176 KM DE LA METAColombiano, en problemas
Einer Rubio sufrió un pinchazo en su bicicleta.
- 06:44 a. m. - A 183 KM DE LA METAOtro ataque
Mads Pedersen se puso por delante y se unió a Victor Campenaerts.
- 06:44 a. m. - A 186 KM DE LA METAPrimer ataque
Victor Campenaerts lanzó su ofensiva.
- 06:38 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 6
Los corredores tomaron la salida en Pau.
- 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 Clasificación general, tras la etapa 5
- 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain tienen cinco títulos cada uno.
- 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El único escarabajo en ganar la 'grande boucle' fue Egan Bernal en el 2019.
- 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6
- 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Tadej Pogacar.
2024: Tadej Pogacar.
2023: Jonas Vingegaard.
2022: Jonas Vingegaard.
2021: Tadej Pogacar.
- 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.
- 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Pau y termina en Gevaernie-Gédre, ubicados en territorio francés.
- 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 186 kilómetros.
- 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de España) / 1:00 p.m. (Hora de Francia).
- 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026¡Bienvenidos a la primera grande del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 6 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.
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