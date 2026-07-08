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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 5; Kooij celebró en el sprint

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 5; Kooij celebró en el sprint

En la ciudad de Pau, el neerlandés Olav Kooij se quedó con el triunfo del día, luego de vencer al sprint. La clasificación general no tuvo cambios, entre los hombres principales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Olav Kooij, ganador de la etapa 5 del Tour de Francia.
Olav Kooij, ganador de la etapa 5 del Tour de Francia.
AFP-

Este miércoles, los ciclistas del Tour de Francia tuvieron su primer show al sprint y la etapa 5 nos dejó un final masivo al embalaje, en la ciudad de Pau. El ganador de la jornada fue el neerlandés Olav Kooij (Decathlon AG2R), quien con gran superioridad logró levantar los brazos en la meta.

Kooij se impuso a otro nombres de jerarquía como Max Kanter (XDS Astana) y Tim Merlier (Soudal Quick Step), quienes ocuparon la segunda y tercera casilla, respectivamente.

Aunque el colombiano Fernando Gaviria estuvo en el grupo principal, no consiguió tener una buena ubicación para el sprint y terminó cruzando la línea de meta en la casilla número 17, con el mismo tiempo del ganador.

En la clasificación general, las cosas no cambiaron y el noruego Torstein Traeen sigue siendo el líder de la competencia.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 5

RankingRiderTeamTime
1Torstein TraeenUno-X Mobility13:02:46
2Sean QuinnEF Education - EasyPosta 28"
3Mathias VacekLidl-Treka 3' 50"
4Tadej PogačarUAE Team Emirates - XRGa 7' 53"
5Jonas VingegaardTeam Visma | Lease a Bikea 7' 53"
6Ramses DebruyneAlpecin - Premier Techa 8' 06"
7Remco EvenepoelRed Bull - BORA - hansgrohea 8' 16"
8Isaac Del ToroUAE Team Emirates - XRGa 8' 17"
9Juan AyusoLidl-Treka 8' 20"
10Paul SeixasDecathlon CMA CGM Teama 8' 41"
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