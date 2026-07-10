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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Francia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7 con Pogacar, Vingegaard y Bernal
EN VIVO

🔴 Tour de Francia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7 con Pogacar, Vingegaard y Bernal

Este viernes, la séptima jornada del Tour de Francia 2026 tiene un recorrido de 175 kilómetros entre Hagetmau y Bordeaux. ¡Todos los detalles acá!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 10 de jul, 2026
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Tour de Francia 2026 - Etapa 7.
Tour de Francia 2026 - Etapa 7.
AFP.
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  • 06:40 a. m. - A 166 KM DE LA META
    Dos corredores con ventaja

    Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba tienen una renta de 55 segundos sobre el lote.

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  • 06:27 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 7

    Los corredores tomaron la salida en Hagetmau.

  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 Clasificación general, tras la etapa 6
    Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 6; Tadej Pogacar aplastó a sus rivales

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain tienen cinco títulos cada uno.

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El único escarabajo en ganar la 'grande boucle' fue Egan Bernal en el 2019.

  • 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7
    Perfil y altimetría de la etapa 7 del Tour de Francia 2026.
    Perfil y altimetría de la etapa 5 del Tour de Francia 2026
    Procycling Stats.

  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Tadej Pogacar.
    2024: Tadej Pogacar.
    2023: Jonas Vingegaard.
    2022: Jonas Vingegaard.
    2021: Tadej Pogacar.

  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.

  • 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Hagetmau y termina en Bordeaux, ubicados en territorio francés.

  • 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 175 kilómetros.

  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:25 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:25 p.m. (Hora de España) / 1:25 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    ¡Bienvenidos a la primera grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.

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