🔴 Tour de Francia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7 con Pogacar, Vingegaard y Bernal

Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba tienen una renta de 55 segundos sobre el lote.
- 06:40 a. m. - A 166 KM DE LA METADos corredores con ventaja
- 06:27 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 7
Los corredores tomaron la salida en Hagetmau.
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 Clasificación general, tras la etapa 6
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain tienen cinco títulos cada uno.
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El único escarabajo en ganar la 'grande boucle' fue Egan Bernal en el 2019.
- 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Tadej Pogacar.
2024: Tadej Pogacar.
2023: Jonas Vingegaard.
2022: Jonas Vingegaard.
2021: Tadej Pogacar.
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.
- 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Hagetmau y termina en Bordeaux, ubicados en territorio francés.
- 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 175 kilómetros.
- 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:25 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:25 p.m. (Hora de España) / 1:25 p.m. (Hora de Francia).
- 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026¡Bienvenidos a la primera grande del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.
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