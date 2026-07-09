Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 6; Tadej Pogacar aplastó a sus rivales

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 6; Tadej Pogacar aplastó a sus rivales

Este jueves, la sexta jornada del Tour de Francia 2026 dejó como ganador al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG), quien lanzó un ataque a 40 kilómetros de la meta.

Por: EFE
Actualizado: 9 de jul, 2026
Comparta en:
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
AFP.

El esloveno Tadej Pogacar firmó una exhibición en al gran etapa pirenaica del Tour de Francia, con un ataque en el ascenso al Tourmalet, a 43 kilómetros para la meta, que culminó con su victoria 23 en la ronda gala, la segunda en esta edición, y con el maillot amarillo de líder.

Es la escapada más larga que ha protagonizado el esloveno en el Tour y que le permitió distanciar en 2.40 al danés Jonas Vingegaard y en algo más de 3 minutos al grupo del resto de los favoritos, encabezado por el mexicano Isaac del Toro, escudero de lujo de Pogacar, y en el que también estaban el belga Remco Evenepoel, el francés Paul Seixas, el español Juan Ayuso o el alemán Florian Lipowitz.

Técnico Zlatko Dalić
Selección Colombia

Zlatko Dalić se marchó Croacia y ahora suena como opción para ser técnico de la Selección Colombia

Jhon Arias en Selección Colombia
Selección Colombia

En Palmeiras estallan de felicidad por el buen Mundial 2026 de Jhon Arias; lo esperan ansiosos

Balón Adidas Trionda, Mundial 2026
Gol Caracol

Pasó de los estadios del Mundial 2026 a recibir su cartón de bachiller; figura por punta y punta

La gesta del esloveno le devuelve al liderato que cedió hace unos días al noruego Torstein Traen, que no siguió el ritmo de los mejores y que se cayó en el descenso del Tourmalet.

Pogacar cuenta ahora con una ventaja de 2.42 con Vigegaard y con 3.27 frente a Del Toro, que además se coloca con el maillot blanco de mejor joven.

El belga Remco Evenepoel se colocó cuarto a 3.30 del liderato, por delante del español Ayuso, que tiene 4 segundos más, mientras que el sexto es la promesa francesa Paul Seixas, de 19 años, a 3.55, por delante del alemán Lipowitz, tercero de la pasada edición, a 4 minutos.

Publicidad

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 6

RankingRiderTeamTime
1POGAČAR TadejUAE Team Emirates - XRG21:11:57
2VINGEGAARD JonasTeam Visma | Lease a Bike2:42
3DEL TORO IsaacUAE Team Emirates - XRG3:27
4EVENEPOEL RemcoRed Bull - BORA - hansgrohe3:30
5AYUSO JuanLidl - Trek3:34
6SEIXAS PaulDecathlon CMA CGM Team3:55
7LIPOWITZ FlorianRed Bull - BORA - hansgrohe4:00
8MARTINEZ LennyBahrain - Victorious4:21
9SKJELMOSE MattiasLidl - Trek4:57
10BERNAL EganNetcompany INEOS9:12

Jhon Lucumí con la Selección Colombia
Colombianos en el exterior

Jhon Lucumí subió acciones en gigante del fútbol italiano; todo por su buen Mundial con Colombia

Balón oficial y trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Gol Caracol

El Mundial 2026 hace historia; acá los múltiples récords que se ha impuesto

Celebración de Yasser Ibrahim, con la Selección de Egipto
Gol Caracol

La FIFA y su respuesta a Egipto por queja de arbitraje contra Argentina; "no nos dejamos influir"

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Francia

Fernando Gaviria

Sergio Higuita

Movistar Team

Bora-Hansgrohe

Harold Tejada

Europa

Egan Bernal

Deportistas Colombianos

Tour de Francia

Ciclismo Internacional

Ciclistas Colombianos

Richard Carapaz

Mathieu van der Poel

Netcompany INEOS

Juan Ayuso

Isaac del Toro

Internacional

UAE Emirates Team

INEOS

Jonas Vingegaard

Etapas Tour de Francia

DITU

Tadej Pogacar

Einer Rubio

Publicidad

Publicidad

Publicidad