🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Pogacar, Vingegaard y Bernal

09:23 a. m. - A 61 KM DE LA META Problemas para Isaac del Toro El mexicano tiene inconvenientes con su bicicleta.

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09:05 a. m. - A 74 KM DE LA META Primer puerto de montaña Alex Molenaar ganó los puntos en Cote de Begues.

08:58 a. m. - A 80 KM DE LA META Sprint intermedio Alex Molenaar ganó los puntos en Viladecans.

08:57 a. m. - A 130 KM DE LA META Hay fuga Felix Engelhardt, Frank van den Broek y Alex Molenaar tienen una renta de 3:40 sobre el lote.

08:55 a. m. - A 146 KM DE LA META Otro pinchazo John Degenkolb también tiene problemas con su bicicleta.

08:55 a. m. - A 156 KM DE LA META Hay pinchazo Kevin Vauquelin tuvo problemas con su bicicleta.

08:54 a. m. - A 162 KM DE LA META Caída masiva Los siguientes corredores se enredaron y se cayeron:

Kelland O'Brien

Robbe Dhondt

Aaron Gate

Biniam Girmay

Silvan Dillier

Maxim Van Gils

Anthon Charmig

Dorian Godon

08:52 a. m. - A 165 KM DE LA META Primer ataque Felix Engelhardt y Frank van den Broek tiene una pequeña ventaja sobre el lote.

08:51 a. m. - BANDERA ARRIBA Inició la etapa 2 Los corredores tomaron la salida en Tarragona.

08:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain tienen cinco títulos cada uno.

08:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia? Einer Rubio (Movistar Team).

Egan Bernal (Netcompany INEOS).

Harold Tejada (XDS Astana).

Sergio Higuita (XDS Astana).

Fernando Gaviria (Caja Rural).

08:47 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? El único escarabajo en ganar la 'grande boucle' fue Egan Bernal en el 2019.

08:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2 del Tour de Francia 2026. Procycling Stats.

08:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Tadej Pogacar.

2024: Tadej Pogacar.

2023: Jonas Vingegaard.

2022: Jonas Vingegaard.

2021: Tadej Pogacar.

08:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.

08:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Tarragona y termina en Barcelona, ubicados en territorio español.

08:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 168,5 kilómetros.

08:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 🕣 ¿A qué hora empieza la fracción? El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de España) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).