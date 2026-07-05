🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Pogacar, Vingegaard y Bernal

El mexicano tiene inconvenientes con su bicicleta.
- 09:23 a. m. - A 61 KM DE LA METAProblemas para Isaac del Toro
- 09:05 a. m. - A 74 KM DE LA METAPrimer puerto de montaña
Alex Molenaar ganó los puntos en Cote de Begues.
- 08:58 a. m. - A 80 KM DE LA METASprint intermedio
Alex Molenaar ganó los puntos en Viladecans.
- 08:57 a. m. - A 130 KM DE LA METAHay fuga
Felix Engelhardt, Frank van den Broek y Alex Molenaar tienen una renta de 3:40 sobre el lote.
- 08:55 a. m. - A 146 KM DE LA METAOtro pinchazo
John Degenkolb también tiene problemas con su bicicleta.
- 08:55 a. m. - A 156 KM DE LA METAHay pinchazo
Kevin Vauquelin tuvo problemas con su bicicleta.
- 08:54 a. m. - A 162 KM DE LA METACaída masiva
Los siguientes corredores se enredaron y se cayeron:
- Kelland O'Brien
- Robbe Dhondt
- Aaron Gate
- Biniam Girmay
- Silvan Dillier
- Maxim Van Gils
- Anthon Charmig
- Dorian Godon
- 08:52 a. m. - A 165 KM DE LA METAPrimer ataque
Felix Engelhardt y Frank van den Broek tiene una pequeña ventaja sobre el lote.
- 08:51 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 2
Los corredores tomaron la salida en Tarragona.
- 08:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 Clasificación general, tras la etapa 1
- 08:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain tienen cinco títulos cada uno.
- 08:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
Einer Rubio (Movistar Team).
Egan Bernal (Netcompany INEOS).
Harold Tejada (XDS Astana).
Sergio Higuita (XDS Astana).
Fernando Gaviria (Caja Rural).
- 08:47 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El único escarabajo en ganar la 'grande boucle' fue Egan Bernal en el 2019.
- 08:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
- 08:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Tadej Pogacar.
2024: Tadej Pogacar.
2023: Jonas Vingegaard.
2022: Jonas Vingegaard.
2021: Tadej Pogacar.
- 08:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.
- 08:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Tarragona y termina en Barcelona, ubicados en territorio español.
- 08:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 168,5 kilómetros.
- 08:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de España) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).
- 07:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026¡Bienvenidos a la primera grande del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.
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