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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Pogacar, Vingegaard y Bernal
EN VIVO

🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Pogacar, Vingegaard y Bernal

Este domingo, la segunda jornada del Tour de Francia 2026 tiene un recorrido de 168,5 kilómetros y cuatro puertos de montaña entre Tarragona y Barcelona.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 5 de jul, 2026
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Tour de Francia 2026 - Etapa 2.
Tour de Francia 2026 - Etapa 2.
afp.
REFRESCAR
  • 09:23 a. m. - A 61 KM DE LA META
    Problemas para Isaac del Toro

    El mexicano tiene inconvenientes con su bicicleta.

    • Publicidad

  • 09:05 a. m. - A 74 KM DE LA META
    Primer puerto de montaña

    Alex Molenaar ganó los puntos en Cote de Begues.

  • 08:58 a. m. - A 80 KM DE LA META
    Sprint intermedio

    Alex Molenaar ganó los puntos en Viladecans.

  • 08:57 a. m. - A 130 KM DE LA META
    Hay fuga

    Felix Engelhardt, Frank van den Broek y Alex Molenaar tienen una renta de 3:40 sobre el lote.

  • 08:55 a. m. - A 146 KM DE LA META
    Otro pinchazo

    John Degenkolb también tiene problemas con su bicicleta.

  • 08:55 a. m. - A 156 KM DE LA META
    Hay pinchazo

    Kevin Vauquelin tuvo problemas con su bicicleta.

  • 08:54 a. m. - A 162 KM DE LA META
    Caída masiva

    Los siguientes corredores se enredaron y se cayeron:

    • Kelland O'Brien
    • Robbe Dhondt
    • Aaron Gate
    • Biniam Girmay
    • Silvan Dillier
    • Maxim Van Gils
    • Anthon Charmig
    • Dorian Godon
  • 08:52 a. m. - A 165 KM DE LA META
    Primer ataque

    Felix Engelhardt y Frank van den Broek tiene una pequeña ventaja sobre el lote.

  • 08:51 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 2

    Los corredores tomaron la salida en Tarragona.

  • 08:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 Clasificación general, tras la etapa 1
    Jonas Vingegaard, ciclista danés.
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 1; Jonas Vingegaard arrasó en la crono

  • 08:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain tienen cinco títulos cada uno.

  • 08:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?

    Einer Rubio (Movistar Team).
    Egan Bernal (Netcompany INEOS).
    Harold Tejada (XDS Astana).
    Sergio Higuita (XDS Astana).
    Fernando Gaviria (Caja Rural).

  • 08:47 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El único escarabajo en ganar la 'grande boucle' fue Egan Bernal en el 2019.

  • 08:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2 del Tour de Francia 2026.
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2 del Tour de Francia 2026.
    Procycling Stats.

  • 08:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Tadej Pogacar.
    2024: Tadej Pogacar.
    2023: Jonas Vingegaard.
    2022: Jonas Vingegaard.
    2021: Tadej Pogacar.

  • 08:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.

  • 08:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Tarragona y termina en Barcelona, ubicados en territorio español.

  • 08:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 168,5 kilómetros.

  • 08:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de España) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).

  • 07:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    ¡Bienvenidos a la primera grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.

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