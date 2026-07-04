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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 1; Jonas Vingegaard arrasó en la crono

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 1; Jonas Vingegaard arrasó en la crono

Este sábado comenzaron las emociones del Tour de Francia 2026 con una contrarreloj por equipos que dejó como ganador al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Por: EFE
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés.
Jonas Vingegaard, ciclista danés.
afp.

El equipo Visma de Jonas Vingegaard se impuso en la contrarreloj por equipos que este sábado abrió el Tour de Francia de 2026 en las calles de Barcelona y el danés se sitúa como el primer líder de la presente edición.

El equipo neerlandés firmó el mejor tiempo en los 19,6 kilómetros de cronometrada colectiva, por delante del Ineos, liderado por el italiano Filipo Ganna, que hizo 8 segundos más; del UAE del esloveno Tadej Pogacar, a 12 segundos, y del Lidl del español Juan Ayuso, a 16.

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Jonas Vingegaard, ciclista danés.
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Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 1; Jonas Vingegaard arrasó en la crono

El quinto mejor tiempo lo marcó el Red Bull, liderado por el belga Remco Evenepoel, a 19 segundos del ganador, mientras que el Decathlon de la joven promesa francesa Paul Seixas fue sexto a 39.

Por primera vez en la historia del Tour la crono por equipos marcó el tiempo individual de cada corredor, por lo que Vingegaard será el primer maillot amarillo con una renta de 8 segundos sobre Ganna, 12 sobre Pogacar, 16 sobre Ayuso, 19 sobre Evenepoel y 26 sobre el mexicano Isaac del Toro, que acompañó a su jefe de filas hasta el tramo final del ascenso a Montjuic.

Una táctica que no fue suficiente para superar a la del Visma, que tuvo a tres corredores hasta el tramo final, cuando Vingegaard remató la faena tras aprovecharse del trabajo del italiano Davide Piganzoli y, sobre todo, del estadounidense Matteo Jorgenson.

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El danés no se enfundaba el maillot amarillo desde la segunda de sus dos victorias en el podio final de París en 2023.

Con esta victoria, Vingegaard muestra sus galones en una edición en la que llega tras haber ganado el Giro de Italia, pero también la París-Niza y la Vuelta a Cataluña.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 1

PosiciónNombreEquipoTiempo
1Jonas VingegaardTeam Visma | Lease a Bike21:47
2Filippo GannaNetcompany INEOS+0:08
3Tadej PogačarUAE Team Emirates - XRG+0:12
4Juan AyusoLidl - Trek+0:16
5Remco EvenepoelRed Bull - BORA - hansgrohe+0:19
6Isaac Del ToroUAE Team Emirates - XRG+0:26
7Davide PiganzoliTeam Visma | Lease a Bike+0:28
8Florian LipowitzRed Bull - BORA - hansgrohe+0:35
9Tobias FossNetcompany INEOS+0:38
10Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team+0:39
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