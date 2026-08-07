🔴 Vuelta a Burgos 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Nairo Quintana

Ahora, hay 3' 15'' entre el frente de carrera y el grupo principal.
- 07:48 a. m. - A 80 KM DE LA META🔴 Le acortaron la ventaja a la fuga
- 07:47 a. m. - A 110 KM DE LA META🔴 Team Visma Lease a Bike, otra vez a trabajar
No quieren sorpresas de nadie y controlan como pueden desde el pelotón.
- 07:46 a. m. - A 114 KM DE LA META🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Alto de Coculina (62 km)
1. Javier Ibáñez (Caja Rural - Seguros RGA) - 6 puntos.
2. Josh Burnett (Burgos Burpellet BH) - 4 puntos.
3. Nil Aguilera (Caja Rural - Alea) - 2 puntos.
4. Steven Kruijswijk (Team Visma | Lease a Bike) - 1 punto.
- 06:51 a. m. - A 125 KM DE LA META🔴 Así está la situación de carrera
Los tres hombres de adelante le llevan 4' 25'' al grupo principal.
- 06:49 a. m. - A 154 KM DE LA META🔴 Team Visma | Lease a Bike, a trabajar
Con el fin de controlar la ventaja de la fuga, esta escuadra se puso adelante del grupo.
- 06:07 a. m. - A 156 KM DE LA META🔴 ¿De cuánto es la ventaja de la fuga?
El frente de carrera aventaja en 4' 46'' al pelotón.
- 06:07 a. m. - A 157 KM DE LA META🔴 ¿Quiénes van en la fuga?
- Josh Burnett (Burgos Burpellet BH).
- Javier Ibáñez (Caja Rural - Seguros RGA).
- Nil Aguilera (Caja Rural - Alea).
- 06:05 a. m. - A 160 KM DE LA META🔴 ¡Ya se armó la fuga!
Tres ciclistas se fueron en solitario y se alejaron, de manera considerable, del pelotón.
- 06:04 a. m. - A 172 KM DE LA META🔴 Pello Bilbao no tomó la partida
El español del Bahrain - Victorious se retiró de la competencia.
- 06:03 a. m. - ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Oficialmente, se dio vía libre
Después de 2,1 kilómetros neutralizados, empezó la acción.
- 05:28 a. m. - ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Inicio neutralizado
Los corredores ya dan los primeros pedalazos en esta fracción.
- 05:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe fue descalificado
Se trata de Gianni Moscon por conducta indebida y comportamiento indecente que pone en peligro a los demás.
- 05:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
- Montaña: Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma).
- Puntos: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
- Jóvenes: Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team).
- 05:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Estos son los ascensos del día
KM Climb Length Avg. % 61.7 Alto de Coculina 2.2 4.2 132.2 Alto La Varga 3.8 3.9
- 05:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 3
1. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 12h 18' 18''
2. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6''
3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 8''
4. Enric Mas (Movistar Team) - a 27''
5. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 43''
7. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 49''
8. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - a 55''
9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) - a 56''
10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 1' 00''
- 05:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 2: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
- Etapa 3: Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
- 05:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 El que más veces ganó esta carrera en la historia
Marino Lejarreta se impuso en cuatro ediciones: 1986, 1987, 1988 y 1990.
- 05:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
- Nairo Quintana (Movistar Team).
- Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Diego Pescador (Movistar Team).
- Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS).
- 05:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en hacerlo fue Mauricio Soler, en 2007, venciendo a Alejandro Valverde y Carlos Castaño Panadero. Posteriormente, Nairo Quintana logró el título en 2013 y 2014, hazaña que fue repetida por Iván Ramiro Sosa al imponerse en 2018 y 2019.
- 05:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4
- 05:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Isaac Del Toro.
- 2024: Sepp Kuss.
- 2023: Primož Roglič.
- 2022: Pavel Sivakov.
- 2021: Mikel Landa.
- 2020: Remco Evenepoel.
- 05:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 48 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1946.
- 05:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Palazuelos de Muñó y termina en Briviesca, ubicados en territorio español.
- 05:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 178 kilómetros.
- 05:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 5:36 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:36 p.m. (Hora de España).
- 05:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2026, minuto a minuto.
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