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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a Burgos 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Nairo Quintana
EN VIVO

🔴 Vuelta a Burgos 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Nairo Quintana

Sigue la acción en la Vuelta a Burgos 2026, con un recorrido de 178 kilómetros y dos puertos de tercera categoría, entre Palazuelos de Muñó y Briviesca.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 7 de ago, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la Vuelta a Burgos 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la Vuelta a Burgos 2026
Twitter del Movistar Team
REFRESCAR
  • 07:48 a. m. - A 80 KM DE LA META
    🔴 Le acortaron la ventaja a la fuga

    Ahora, hay 3' 15'' entre el frente de carrera y el grupo principal.

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  • 07:47 a. m. - A 110 KM DE LA META
    🔴 Team Visma Lease a Bike, otra vez a trabajar

    No quieren sorpresas de nadie y controlan como pueden desde el pelotón.

  • 07:46 a. m. - A 114 KM DE LA META
    🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Alto de Coculina (62 km)

    1. Javier Ibáñez (Caja Rural - Seguros RGA) - 6 puntos.
    2. Josh Burnett (Burgos Burpellet BH) - 4 puntos.
    3. Nil Aguilera (Caja Rural - Alea) - 2 puntos.
    4. Steven Kruijswijk (Team Visma | Lease a Bike) - 1 punto.

  • 06:51 a. m. - A 125 KM DE LA META
    🔴 Así está la situación de carrera

    Los tres hombres de adelante le llevan 4' 25'' al grupo principal.

  • 06:49 a. m. - A 154 KM DE LA META
    🔴 Team Visma | Lease a Bike, a trabajar

    Con el fin de controlar la ventaja de la fuga, esta escuadra se puso adelante del grupo.

  • 06:07 a. m. - A 156 KM DE LA META
    🔴 ¿De cuánto es la ventaja de la fuga?

    El frente de carrera aventaja en 4' 46'' al pelotón.

  • 06:07 a. m. - A 157 KM DE LA META
    🔴 ¿Quiénes van en la fuga?
    • Josh Burnett (Burgos Burpellet BH).
    • Javier Ibáñez (Caja Rural - Seguros RGA).
    • Nil Aguilera (Caja Rural - Alea).
  • 06:05 a. m. - A 160 KM DE LA META
    🔴 ¡Ya se armó la fuga!

    Tres ciclistas se fueron en solitario y se alejaron, de manera considerable, del pelotón.

  • 06:04 a. m. - A 172 KM DE LA META
    🔴 Pello Bilbao no tomó la partida

    El español del Bahrain - Victorious se retiró de la competencia.

  • 06:03 a. m. - ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Oficialmente, se dio vía libre

    Después de 2,1 kilómetros neutralizados, empezó la acción.

  • 05:28 a. m. - ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Inicio neutralizado

    Los corredores ya dan los primeros pedalazos en esta fracción.

  • 05:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe fue descalificado

    Se trata de Gianni Moscon por conducta indebida y comportamiento indecente que pone en peligro a los demás.

  • 05:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
    • Montaña: Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma).
    • Puntos: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
    • Jóvenes: Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team).
  • 05:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Estos son los ascensos del día
    KMClimbLengthAvg. %
    61.7Alto de Coculina2.24.2
    132.2Alto La Varga3.83.9
  • 05:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 3

    1. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 12h 18' 18''
    2. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6''
    3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 8''
    4. Enric Mas (Movistar Team) - a 27''
    5. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''
    6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 43''
    7. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 49''
    8. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - a 55''
    9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) - a 56''
    10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 1' 00''

  • 05:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 2: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
    • Etapa 3: Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
  • 05:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 El que más veces ganó esta carrera en la historia

    Marino Lejarreta se impuso en cuatro ediciones: 1986, 1987, 1988 y 1990.

  • 05:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    • Nairo Quintana (Movistar Team).
    • Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Diego Pescador (Movistar Team).
    • Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS).
  • 05:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en hacerlo fue Mauricio Soler, en 2007, venciendo a Alejandro Valverde y Carlos Castaño Panadero. Posteriormente, Nairo Quintana logró el título en 2013 y 2014, hazaña que fue repetida por Iván Ramiro Sosa al imponerse en 2018 y 2019.

  • 05:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2026
    ProCycling Stats

  • 05:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Isaac Del Toro.
    • 2024: Sepp Kuss.
    • 2023: Primož Roglič.
    • 2022: Pavel Sivakov.
    • 2021: Mikel Landa.
    • 2020: Remco Evenepoel.
  • 05:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 48 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1946.

  • 05:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Palazuelos de Muñó y termina en Briviesca, ubicados en territorio español.

  • 05:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 178 kilómetros.

  • 05:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:36 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:36 p.m. (Hora de España).

  • 05:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A BURGOS
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2026, minuto a minuto.

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