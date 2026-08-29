🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 8 con Tadej Pogacar

El lote con favoritos no quiere inconvenientes y marcha con tranquilidad; Sinuhé Fernández tiene una renta de 5:33.
- 07:40 a. m. - A 139 KM DE LA METACon mucha calma
- 07:39 a. m. - A 139 KM DE LA METAOtro retiro
Floris van Tricht (NSN Cycling Team) tampoco continúa luego de la caída en la zona neutralizada.
- 07:38 a. m. - A 147 KM DE LA METAHay retiro
Diego Uriarte (Kern Pharma) no resistió a las heridas de la caída en la zona neutralizada y se bajó de la bicicleta.
- 07:20 a. m. - A 151 KM DE LA METABuena ventaja
Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) le saca 3:33 al pelotón.
- 07:19 a. m. - A 156 KM DE LA METANo lo dejaron ir
El lote alcanzó a José Luis Faura (Burgos Burpellet BH).
- 07:19 a. m. - A 158 KM DE LA METAOtra ofensiva
José Luis Faura (Burgos Burpellet BH) se le quiere unir a su compañero Sinuhé Fernández.
- 07:18 a. m. - A 159 KM DE LA METAHay ataque
Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) le saca una pequeña ventaja al lote.
- 07:17 a. m. - A 171 KM DE LA METASe retarda la salida
El inició oficial será un poco más demorado de lo previsto por una caída de Diego Uriarte, Pavel Sivakov y Gianmarco Garofoli, en zona neutralizada.
- 07:15 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 8
Los corredores tomaron la salida en Pucol.
- 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Vea la carrera en vivo acá
- 07:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 7
- 07:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Roberto Heras y Primoz Roglic tienen cuatro títulos cada uno.
- 07:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
Dos escarabajos han ganado esta carrera. Primero lo hizo Lucho Herrera en 1987 y luego Nairo Quintana en 2016.
- 07:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8
- 07:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Jonas Vingegaard
2024: Primoz Roglic
2023: Sepp Kuss
2022: Remco Evenepoel
2021: Primoz Roglic
- 07:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.
- 07:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia Pucol y termina en Xeraco, ubicados en territorio español.
- 07:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 171 kilómetros.
- 07:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de España) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).
- 07:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026¡Bienvenidos a la última grande del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 8 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.
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