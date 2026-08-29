🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 8 con Tadej Pogacar

07:40 a. m. - A 139 KM DE LA META Con mucha calma El lote con favoritos no quiere inconvenientes y marcha con tranquilidad; Sinuhé Fernández tiene una renta de 5:33.

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07:39 a. m. - A 139 KM DE LA META Otro retiro Floris van Tricht (NSN Cycling Team) tampoco continúa luego de la caída en la zona neutralizada.

07:38 a. m. - A 147 KM DE LA META Hay retiro Diego Uriarte (Kern Pharma) no resistió a las heridas de la caída en la zona neutralizada y se bajó de la bicicleta.

07:20 a. m. - A 151 KM DE LA META Buena ventaja Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) le saca 3:33 al pelotón.

07:19 a. m. - A 156 KM DE LA META No lo dejaron ir El lote alcanzó a José Luis Faura (Burgos Burpellet BH).

07:19 a. m. - A 158 KM DE LA META Otra ofensiva José Luis Faura (Burgos Burpellet BH) se le quiere unir a su compañero Sinuhé Fernández.

07:18 a. m. - A 159 KM DE LA META Hay ataque Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) le saca una pequeña ventaja al lote.

07:17 a. m. - A 171 KM DE LA META Se retarda la salida El inició oficial será un poco más demorado de lo previsto por una caída de Diego Uriarte, Pavel Sivakov y Gianmarco Garofoli, en zona neutralizada.

07:15 a. m. - BANDERA ARRIBA Inició la etapa 8 Los corredores tomaron la salida en Pucol.

07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 🔴 Vea la carrera en vivo acá

07:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia Roberto Heras y Primoz Roglic tienen cuatro títulos cada uno.

07:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? Dos escarabajos han ganado esta carrera. Primero lo hizo Lucho Herrera en 1987 y luego Nairo Quintana en 2016.

07:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8 de la Vuelta a España 2026. Procycling Stats.

07:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Jonas Vingegaard

2024: Primoz Roglic

2023: Sepp Kuss

2022: Remco Evenepoel

2021: Primoz Roglic

07:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

07:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia Pucol y termina en Xeraco, ubicados en territorio español.

07:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 171 kilómetros.

07:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 🕣 ¿A qué hora empieza la fracción? El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de España) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).