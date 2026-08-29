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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 8 con Tadej Pogacar
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 8 con Tadej Pogacar

Este sábado, la octava jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de 171 kilómetros con un escenario perfecto para que los esprinters brillen. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de ago, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 8.
Vuelta a España 2026 - Etapa 8.
afp.
REFRESCAR
  • 07:40 a. m. - A 139 KM DE LA META
    Con mucha calma

    El lote con favoritos no quiere inconvenientes y marcha con tranquilidad; Sinuhé Fernández tiene una renta de 5:33.

    • Publicidad

  • 07:39 a. m. - A 139 KM DE LA META
    Otro retiro

    Floris van Tricht (NSN Cycling Team) tampoco continúa luego de la caída en la zona neutralizada.

  • 07:38 a. m. - A 147 KM DE LA META
    Hay retiro

    Diego Uriarte (Kern Pharma) no resistió a las heridas de la caída en la zona neutralizada y se bajó de la bicicleta.

  • 07:20 a. m. - A 151 KM DE LA META
    Buena ventaja

    Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) le saca 3:33 al pelotón.

  • 07:19 a. m. - A 156 KM DE LA META
    No lo dejaron ir

    El lote alcanzó a José Luis Faura (Burgos Burpellet BH).

  • 07:19 a. m. - A 158 KM DE LA META
    Otra ofensiva

    José Luis Faura (Burgos Burpellet BH) se le quiere unir a su compañero Sinuhé Fernández.

  • 07:18 a. m. - A 159 KM DE LA META
    Hay ataque

    Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) le saca una pequeña ventaja al lote.

  • 07:17 a. m. - A 171 KM DE LA META
    Se retarda la salida

    El inició oficial será un poco más demorado de lo previsto por una caída de Diego Uriarte, Pavel Sivakov y Gianmarco Garofoli, en zona neutralizada.

  • 07:15 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 8

    Los corredores tomaron la salida en Pucol.

  • 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Vea la carrera en vivo acá
    CARD PLAYER (Mini) - Etapa 8 - Vuelta a España

  • 07:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 7
    Juan Felipe Rodríguez, ciclista colombiano en la Vuelta a España.
    Ciclismo

    Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 7; gran protagonismo colombiano

  • 07:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Roberto Heras y Primoz Roglic tienen cuatro títulos cada uno.

  • 07:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    Dos escarabajos han ganado esta carrera. Primero lo hizo Lucho Herrera en 1987 y luego Nairo Quintana en 2016.

  • 07:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8 de la Vuelta a España 2026.
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8 de la Vuelta a España 2026.
    Procycling Stats.

  • 07:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Jonas Vingegaard
    2024: Primoz Roglic
    2023: Sepp Kuss
    2022: Remco Evenepoel
    2021: Primoz Roglic

  • 07:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 07:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia Pucol y termina en Xeraco, ubicados en territorio español.

  • 07:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 171 kilómetros.

  • 07:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de España) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).

  • 07:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    ¡Bienvenidos a la última grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 8 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

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