Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 7; gran protagonismo colombiano

El noruego Andreas Leknessund (Uno X) se ha impuesto en la séptima etapa de la Vuelta a España, disputada a través de 149,8 km entre Vall D'Alba y Valdelinares, jornada en la que amplió la ventaja con el maillot rojo el esloveno Tadej Pogacar

Luknessund, quien atacó a 7 km de la cima de Valdelinares, entró en meta en solitario con un tiempo de 3h.49.47, a una media de 39,1 km/h. La segunda plaza fue para otro noruego, Tobias Johannessen (Uno X), a 34 segundos, y la tercera para el belga Wout Van Aert, a 47.

Los colombianos Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa fueron grandes protagonistas de la jornada, haciendo parte de la fuga y atacando en el último puerto del día. Con gran autoridad, los 'escarabajos' le sacaron tiempo a sus rivales y se fueron en solitario para cruzar la meta en la quinta y sexta posición, respectivamente.

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Además, el huilense Harold Tejada ganó una casilla en la clasificación general y ahora ocupa la novena posición, a 7'46" de Tadej Pogacar.



Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 7:



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