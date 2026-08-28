Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 7; gran protagonismo colombiano

El noruego Andreas Leknessund (Uno X) se ha impuesto en la séptima etapa de la Vuelta a España, disputada a través de 149,8 km entre Vall D'Alba y Valdelinares, jornada en la que amplió la ventaja con el maillot rojo el esloveno Tadej Pogacar
Luknessund, quien atacó a 7 km de la cima de Valdelinares, entró en meta en solitario con un tiempo de 3h.49.47, a una media de 39,1 km/h. La segunda plaza fue para otro noruego, Tobias Johannessen (Uno X), a 34 segundos, y la tercera para el belga Wout Van Aert, a 47.
Los colombianos Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa fueron grandes protagonistas de la jornada, haciendo parte de la fuga y atacando en el último puerto del día. Con gran autoridad, los 'escarabajos' le sacaron tiempo a sus rivales y se fueron en solitario para cruzar la meta en la quinta y sexta posición, respectivamente.
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Además, el huilense Harold Tejada ganó una casilla en la clasificación general y ahora ocupa la novena posición, a 7'46" de Tadej Pogacar.
Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 7:
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates - XRG
|19:32:37
|2
|Enric Mas
|Movistar Team
|3:50
|3
|Primož Roglič
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|4:50
|4
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|5:01
|5
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|6:05
|6
|Richard Carapaz
|Netcompany INEOS
|6:06
|7
|Oscar Onley
|EF Education - EasyPost
|6:12
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl - Trek
|7:17
|9
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|7:46
|10
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|9:29
|11
|Jakob Omrzel
|Bahrain - Victorious
|9:54
|12
|Clément Berthet
|Groupama - FDJ United
|11:21
|13
|Guillaume Martin
|Groupama - FDJ United
|12:01
|14
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|12:13
|15
|Jarno Widar
|Lotto Intermarché
|12:49
|16
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|13:02
|17
|Finlay Pickering
|Team Jayco AlUla
|14:54
|18
|Ramses Debruyne
|Alpecin - Premier Tech
|15:24
|19
|Pablo Torres
|UAE Team Emirates - XRG
|15:47
|20
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|17:04
|21
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education - EasyPost
|17:12
|22
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|17:21
|23
|Embret Svestad-Bårdseng
|Netcompany INEOS
|17:37
|24
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|20:42
|25
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|24:26