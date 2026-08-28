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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 7; gran protagonismo colombiano

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 7; gran protagonismo colombiano

Este viernes, el triunfo en la Vuelta a España fue para el noruego Andreas Leknessund, desde la fuga. Iván Ramiro Sosa y Juan Felipe Rodríguez brillaron en la montaña.

Por: Julián Campos Guerrero
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Juan Felipe Rodríguez, ciclista colombiano en la Vuelta a España.
Juan Felipe Rodríguez, ciclista colombiano en la Vuelta a España.
Getty Images.

El noruego Andreas Leknessund (Uno X) se ha impuesto en la séptima etapa de la Vuelta a España, disputada a través de 149,8 km entre Vall D'Alba y Valdelinares, jornada en la que amplió la ventaja con el maillot rojo el esloveno Tadej Pogacar

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Luknessund, quien atacó a 7 km de la cima de Valdelinares, entró en meta en solitario con un tiempo de 3h.49.47, a una media de 39,1 km/h. La segunda plaza fue para otro noruego, Tobias Johannessen (Uno X), a 34 segundos, y la tercera para el belga Wout Van Aert, a 47.

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Los colombianos Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa fueron grandes protagonistas de la jornada, haciendo parte de la fuga y atacando en el último puerto del día. Con gran autoridad, los 'escarabajos' le sacaron tiempo a sus rivales y se fueron en solitario para cruzar la meta en la quinta y sexta posición, respectivamente.

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Además, el huilense Harold Tejada ganó una casilla en la clasificación general y ahora ocupa la novena posición, a 7'46" de Tadej Pogacar.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 7:

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1Tadej PogačarUAE Team Emirates - XRG19:32:37
2Enric MasMovistar Team3:50
3Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe4:50
4Felix GallDecathlon CMA CGM Team5:01
5Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike6:05
6Richard CarapazNetcompany INEOS6:06
7Oscar OnleyEF Education - EasyPost6:12
8Mattias SkjelmoseLidl - Trek7:17
9Harold TejadaXDS Astana Team7:46
10Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team9:29
11Jakob OmrzelBahrain - Victorious9:54
12Clément BerthetGroupama - FDJ United11:21
13Guillaume MartinGroupama - FDJ United12:01
14Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team12:13
15Jarno WidarLotto Intermarché12:49
16Cristián RodríguezXDS Astana Team13:02
17Finlay PickeringTeam Jayco AlUla14:54
18Ramses DebruyneAlpecin - Premier Tech15:24
19Pablo TorresUAE Team Emirates - XRG15:47
20Matthew RiccitelloDecathlon CMA CGM Team17:04
21Juan Felipe RodriguezEF Education - EasyPost17:12
22Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility17:21
23Embret Svestad-BårdsengNetcompany INEOS17:37
24Jan HirtNSN Cycling Team20:42
25Filippo ZanaSoudal Quick-Step24:26

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