🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 11 con Primoz Roglic y Harold Tejada

Los corredores tomaron la salida en Cartagena.
- 07:07 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 11
- 06:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Vea la carrera en vivo acá
- 06:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 10
- 06:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Roberto Heras y Primoz Roglic tienen cuatro títulos cada uno.
- 06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
Dos escarabajos han ganado esta carrera. Primero lo hizo Lucho Herrera en 1987 y luego Nairo Quintana en 2016.
- 06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 11
- 06:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Jonas Vingegaard
2024: Primoz Roglic
2023: Sepp Kuss
2022: Remco Evenepoel
2021: Primoz Roglic
- 06:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.
- 06:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia Cartagena y termina en Lorca, ubicados en territorio español.
- 06:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 154 kilómetros.
- 06:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de España) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).
- 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026¡Bienvenidos a la última grande del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 11 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.
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