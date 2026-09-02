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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 11 con Primoz Roglic y Harold Tejada
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 11 con Primoz Roglic y Harold Tejada

Este miércoles, la undécima jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de 154 kilómetros con un puerto de montaña, entre Cartagena y Lorca.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 2 de sept, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 11.
Vuelta a España 2026 - Etapa 11.
Vuelta a España 2026.
REFRESCAR
  • 07:07 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 11

    Los corredores tomaron la salida en Cartagena.

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  • 06:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Vea la carrera en vivo acá
    MINIATURA - ETAPA 11 - VUELTA ESPAÑA.jpg

  • 06:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 10
    Harold Tejada (XDS Astana).
    Ciclismo

    Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras etapa 10; Harold Tejada, firme en el top-10

  • 06:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Roberto Heras y Primoz Roglic tienen cuatro títulos cada uno.

  • 06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    Dos escarabajos han ganado esta carrera. Primero lo hizo Lucho Herrera en 1987 y luego Nairo Quintana en 2016.

  • 06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 11
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 11 de la Vuelta a España 2026.
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 11 de la Vuelta a España 2026.
    Procycling Stats.

  • 06:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Jonas Vingegaard
    2024: Primoz Roglic
    2023: Sepp Kuss
    2022: Remco Evenepoel
    2021: Primoz Roglic

  • 06:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 06:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia Cartagena y termina en Lorca, ubicados en territorio español.

  • 06:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 154 kilómetros.

  • 06:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de España) / 2:00 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 11 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    ¡Bienvenidos a la última grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 11 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

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