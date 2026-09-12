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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 20 con Primoz Roglic y Santiago Buitrago
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 20 con Primoz Roglic y Santiago Buitrago

Este sábado, la duodécima jornada de la Vuelta a España 2026 tiene cinco puertos de alta montaña, en un recorrido de 187 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 12 de sept, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 20.
Vuelta a España 2026 - Etapa 20.
Vuelta a España 2026.
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  • 12:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Ganadores de las etapas

    Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 3: sin ganador.
    Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
    Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
    Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
    Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
    Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
    Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
    Etapa 15: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 16: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 17: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 18: Stefan Kung (Tudor Pro Cycling Team).
    Etapa 19: Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

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  • 12:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

  • 12:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 12:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.

  • 12:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?

    Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    Harold Tejada (XDS Astana Team).
    Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
    Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

  • 12:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.

  • 12:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 20
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026.
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026.
    Procycling Stats.

  • 12:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Jonas Vingegaard.

    • 2024: Primoz Roglic.
      2023: Sepp Kuss.
      2022: Remco Evenepoel.
      2021: Primoz Roglic.
      2020: Primoz Roglic.
  • 12:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 12:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en La Calahorra y termina en Collado de Alguacil, ubicados en territorio español.

  • 12:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 187 kilómetros.

  • 12:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:36 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:36 p.m. (Hora de España).

  • 12:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

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