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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 19; Roglic no pudo con Mas

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 19; Roglic no pudo con Mas

Apasionante jornada en la Vuelta a España, con varios ascensos y final en alto, donde los favoritos al título dieron espectáculo con sus ataques en la montaña.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Enric Mas, Primoz Roglic, Felix Gall y Oscar Onley, en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026
Enric Mas, Primoz Roglic, Felix Gall y Oscar Onley, en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026
Getty Images

La Vuelta a España 2026 está pronto a bajar su telón. Después de dos jornadas llanas y una contrarreloj, llegó la hora de la alta montaña, donde los favoritos al título dieron de qué hablar. Eso sí, la victoria quedó en la fuga. Y es que este viernes 11 de septiembre, entre Vélez Málaga y Peñas Blancas Estepona, el pelotón se enfrentó a 210,8 kilómetros, dos puertos de segunda, uno de primera categoría y un final en alto. Allí, el vencedor fue Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

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Sin embargo, las miradas se centraron en el pelotón, donde hubo acción de principio a fin, pero no hubo cambios relevantes en la clasificación general. Enric Mas (Movistar Team) logró defender la camiseta roja y continúa de líder, con un tiempo acumulado de 65h 52' 03'', ilusionándose con ser campeón. Posteriormente, en la segunda plaza está Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), a 1' 37'', mientras que Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) completa el podio, a 3' 01''.

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Capítulo aparte para Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). A lo largo de la edición 81 de la Vuelta a España, el ciclista colombiano ha sido protagonista, hasta el punto de que está cerca de ganar la clasificación de la montaña. Además, ha hecho parte de varias fugas, dando de qué hablar en la montaña, con varios de sus ataques y movimientos. Por eso, esta vez no fue la excepción y no solo sumó puntos en los puertos, sino que finalizó de segundo, cerca de la victoria.

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Ahora, este sábado 12 de septiembre, se llevará a cabo la última etapa de alta montaña, ya que el domingo será el 'paseo del campeón'. La fracción número 20, se correrá entre La Calahorra y Collado del Alguacil, y contará con un recorrido total de 186,8 kilómetros, con un puerto de tercera, tres de primera y uno fuera de categoría en el remate en alto.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, lidera la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, lidera la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026
AFP

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) - 65h 52' 03''
2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 37''
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 01''
4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 5' 17''
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 6' 03''
6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 7' 06''
7. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 57''
8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 8' 21''
9. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 9' 06''
10. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 10' 27''

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