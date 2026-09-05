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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 14, con Roglic y Santiago Buitrago
EN VIVO

🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 14, con Roglic y Santiago Buitrago

Continúa la acción en la Vuelta a España 2026, con una jornada de 154,5 kilómetros, dos puertos de segunda y uno de primera categoría, entre Jaén y Sierra de la Pandera.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 5 de sept, 2026
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Santiago Buitrago y Primoz Roglic, en medio de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago y Primoz Roglic, en medio de la Vuelta a España 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 07:42 a. m. - A 104 KM DE LA META
    🔴 ¿Cuánto diferencia lleva el frente de carrera?

    Hay tres minutos y 10 segundos entre la fuga y el pelotón.

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  • 07:41 a. m. - A 105 KM DE LA META
    🔴 ¡Se armó la fuga!

    Un total de 45 corredores se fueron adelante y ya le sacaron amplias diferencias al pelotón.

  • 07:40 a. m. - A 122 KM DE LA META
    🔴 Decathlon CMA CGM Team controla carrera

    No quieren sorpresas, quieren dar el golpe y, por eso, manejan la competencia de arranque.

  • 07:12 a. m. - A 124 KM DE LA META
    🔴 El grupo sigue junto

    A pesar de los intentos de varios, no han dado vía libre a que la fuga se arme.

  • 07:11 a. m. - A 135 KM DE LA META
    🔴 Se confirmó otro abandono

    Hugo Houle (Alpecin - Premier Tech) puso pie en tierra.

  • 07:11 a. m. - A 136 KM DE LA META
    🔴 Lorenzo Fortunato, otro que arrancó

    El italiano del XDS Astana Team aceleró, pero el grupo no le permitió irse.

  • 07:10 a. m. - A 143 KM DE LA META
    🔴 Juan Guillermo Martínez lo intentó

    El colombiano del Team Picnic PostNL aceleró y sacó distancias, pero fue cazado rápidamente.

  • 07:09 a. m. - A 144 KM DE LA META
    🔴 Siguen los pinchazos

    Ahora, quien lo sufrió fue Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team).

  • 07:08 a. m. - A 155 KM DE LA META
    🔴 Otro pinchazo en el grupo

    Simon Dalby (Uno-X Mobility) tuvo que recibir la ayuda de su equipo por problemas mecánicos.

  • 07:08 a. m. - ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Jorge Arcas, en aprietos

    El español del Movistar Team sufrió un pinchazo.

  • 07:07 a. m. - ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Problemas para Richard Carapaz

    El ciclista ecuatoriano tuvo dificultades mecánicas en el arranque neutralizado.

  • 07:07 a. m. - ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Inicio neutralizado

    Fueron 7,4 kilómetros de manera controlada.

  • 07:06 a. m. - ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Primer abandono del día

    Moritz Kretschy (NSN Cycling Team) no tomó la partida.

  • 07:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 13

    1. Enric Mas (Movistar Team) - 45h 08' 51''
    2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 45''
    3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''
    4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 3' 53''
    5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 4' 29''
    6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 4' 59''
    7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 32''
    8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 7' 58''
    9. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 8' 33''
    10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 11' 06''

  • 07:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Portadores de las camisetas
    • General: Enric Mas (Movistar Team).
    • Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
  • 06:58 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 3: sin ganador.
    • Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
    • Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
    • Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
    • Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
    • Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
    • Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
  • 06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).

  • 06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.

  • 06:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Harold Tejada (XDS Astana Team).
    • Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
    • Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    • Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
  • 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.

  • 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 14
    perfil-recorrido-altimetria-etapa-14-vuelta-a-españa-2026.jpeg
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

  • 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Jonas Vingegaard.
    • 2024: Primoz Roglic.
    • 2023: Sepp Kuss.
    • 2022: Remco Evenepoel.
    • 2021: Primoz Roglic.
    • 2020: Primoz Roglic.
  • 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Jaén y termina en Sierra de la Pandera, ubicados en territorio español.

  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 154,5 kilómetros.

  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:33 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:33 p.m. (Hora de España).

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 14 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

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