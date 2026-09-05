🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 14, con Roglic y Santiago Buitrago

Hay tres minutos y 10 segundos entre la fuga y el pelotón.
- 07:42 a. m. - A 104 KM DE LA META🔴 ¿Cuánto diferencia lleva el frente de carrera?
- 07:41 a. m. - A 105 KM DE LA META🔴 ¡Se armó la fuga!
Un total de 45 corredores se fueron adelante y ya le sacaron amplias diferencias al pelotón.
- 07:40 a. m. - A 122 KM DE LA META🔴 Decathlon CMA CGM Team controla carrera
No quieren sorpresas, quieren dar el golpe y, por eso, manejan la competencia de arranque.
- 07:12 a. m. - A 124 KM DE LA META🔴 El grupo sigue junto
A pesar de los intentos de varios, no han dado vía libre a que la fuga se arme.
- 07:11 a. m. - A 135 KM DE LA META🔴 Se confirmó otro abandono
Hugo Houle (Alpecin - Premier Tech) puso pie en tierra.
- 07:11 a. m. - A 136 KM DE LA META🔴 Lorenzo Fortunato, otro que arrancó
El italiano del XDS Astana Team aceleró, pero el grupo no le permitió irse.
- 07:10 a. m. - A 143 KM DE LA META🔴 Juan Guillermo Martínez lo intentó
El colombiano del Team Picnic PostNL aceleró y sacó distancias, pero fue cazado rápidamente.
- 07:09 a. m. - A 144 KM DE LA META🔴 Siguen los pinchazos
Ahora, quien lo sufrió fue Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team).
- 07:08 a. m. - A 155 KM DE LA META🔴 Otro pinchazo en el grupo
Simon Dalby (Uno-X Mobility) tuvo que recibir la ayuda de su equipo por problemas mecánicos.
- 07:08 a. m. - ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Jorge Arcas, en aprietos
El español del Movistar Team sufrió un pinchazo.
- 07:07 a. m. - ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Problemas para Richard Carapaz
El ciclista ecuatoriano tuvo dificultades mecánicas en el arranque neutralizado.
- 07:07 a. m. - ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Inicio neutralizado
Fueron 7,4 kilómetros de manera controlada.
- 07:06 a. m. - ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Primer abandono del día
Moritz Kretschy (NSN Cycling Team) no tomó la partida.
- 07:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 13
1. Enric Mas (Movistar Team) - 45h 08' 51''
2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 45''
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''
4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 3' 53''
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 4' 29''
6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 4' 59''
7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 32''
8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 7' 58''
9. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 8' 33''
10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 11' 06''
- 07:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Portadores de las camisetas
- General: Enric Mas (Movistar Team).
- Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
- 06:58 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 3: sin ganador.
- Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
- Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
- Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
- Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
- Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
- Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- 06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).
- 06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.
- 06:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Harold Tejada (XDS Astana Team).
- Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
- Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
- Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
- 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.
- 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 14
- 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Jonas Vingegaard.
- 2024: Primoz Roglic.
- 2023: Sepp Kuss.
- 2022: Remco Evenepoel.
- 2021: Primoz Roglic.
- 2020: Primoz Roglic.
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.
- 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Jaén y termina en Sierra de la Pandera, ubicados en territorio español.
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 154,5 kilómetros.
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:33 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:33 p.m. (Hora de España).
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 14 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.
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