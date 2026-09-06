🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 15, con Roglic y Santiago Buitrago

Uno de los mejores ciclistas del mundo se unió al frente de carrera y sueña con la victoria.
- 10:04 a. m. - A 25 KM DE LA META🔴 Wout van Aert llegó a la fuga
- 10:03 a. m. - A 29 KM DE LA META🔴 Resultados del Sprint | Santa María de Trassierra (78.5 km)
1. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) - 20 puntos - 6 segundos.
2. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 17 puntos - 4 segundos.
3. Alessandro Romele (XDS Astana Team) - 15 puntos - 2 segundos.
4. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - 13 puntos.
5. Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike) - 10 puntos.
- 09:59 a. m. - A 34 KM DE LA META🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Puerto Artafi (73.4 km)
1. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 3 puntos.
2. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) - 2 puntos.
3. Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike) - 1 punto.
- 09:49 a. m. - A 47 KM DE LA META🔴 Santiago Buitrago sufre
El ciclista colombiano del Bahrain - Victorious se queda del grupo.
- 09:16 a. m. - A 57 KM DE LA META🔴 Así está la situación de carrera
La fuga tiene una ventaja de 48 segundos sobre el pelotón.
- 09:16 a. m. - A 63 KM DE LA META🔴 Team Visma | Lease a Bike y Cofidis, a trabajar
Ambos equipos se ponen adelante y quieren controlar la distancia con la fuga.
- 09:14 a. m. - A 66 KM DE LA META🔴 Problema para Primož Roglič
El esloveno del Red Bull - BORA - hansgrohe se vio en la obligación de cambiar su bicicleta.
- 08:58 a. m. - A 73 KM DE LA META🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Puerto de la Forestal (34.5 km)
1. Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) - 3 puntos.
2. Rudy Porter (Team Jayco AlUla) - 2 puntos.
3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 1 punto.
- 08:47 a. m. - A 80 KM DE LA META🔴 ¿Quiénes van en la fuga?
- Frederik Wandahl (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG).
- Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
- Enzo Paleni (Groupama - FDJ United).
- Ethan Hayter (Soudal Quick-Step).
- Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
- Rudy Porter (Team Jayco AlUla).
- Alastair MacKellar (EF Education - EasyPost).
- Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team).
- Reuben Thompson (Lotto Intermarché).
- Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL).
- 08:44 a. m. - A 83 KM DE LA META🔴 ¿De cuánto es la diferencia?
Hay un minuto y 35 segundos entre el frente de carrera y el pelotón.
- 08:43 a. m. - A 85 KM DE LA META🔴 ¡Se armó la fuga del día!
Un total de 11 corredores lograron irse adelante y sacar una buena diferencia.
- 08:42 a. m. - A 94 KM DE LA META🔴 Team Visma | Lease a Bike se puso a trabajar
Con el fin de controlar la carrera, el conjunto neerlandés manda la parada en el grupo.
- 08:42 a. m. - A 97 KM DE LA META🔴 Richard Carapaz y un rápido cambio
Problemas mecánicos, ayuda de su equipo y cambio de bicicleta para el ecuatoriano.
- 08:41 a. m. - A 102 KM DE LA META🔴 Aumenta la temperatura
Ahora, corren bajo 38 grados centrígrados. Recordemos que el clima fue lo que hizo que el recorrido y trayecto cambiara y se acortara.
- 08:40 a. m. - A 108 KM DE LA META🔴 Ethan Hayter comanda los movimientos
Seis corredores, en cabeza del hombre de Soudal Quick-Step, quieren irse adelante.
- 08:40 a. m. - ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¡Empezó la acción!
Se dio vía libre y hay movimientos en busca de intentar armar la fuga.
- 08:39 a. m. - ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Inicio neutralizado
Primeros 4,1 kilómetros de manera controlada para el grupo.
- 08:39 a. m. - ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 El clima volvió a hacer de las suyas
El pelotón se enfrenta a 32 grados centígrados.
- 08:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 14
1. Enric Mas (Movistar Team) - 49h 28' 12''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''
3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''
4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''
6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''
7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''
8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''
9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''
10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''
11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''
- 08:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Portadores de las camisetas
- General: Enric Mas (Movistar Team).
- Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
- 08:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 3: sin ganador.
- Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
- Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
- Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
- Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
- Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
- Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
- 08:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).
- 08:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 08:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.
- 08:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Harold Tejada (XDS Astana Team).
- Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
- Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
- Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
- 08:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.
- 08:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 15
- 08:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Jonas Vingegaard.
- 2024: Primoz Roglic.
- 2023: Sepp Kuss.
- 2022: Remco Evenepoel.
- 2021: Primoz Roglic.
- 2020: Primoz Roglic.
- 08:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.
- 08:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Palma del Río y termina en Córdoba, ubicados en territorio español.
- 08:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 110 kilómetros.
- 08:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 8:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 3:00 p.m. (Hora de España).
- 08:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 15 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.
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