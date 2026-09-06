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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 15, con Roglic y Santiago Buitrago
EN VIVO

🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 15, con Roglic y Santiago Buitrago

La segunda semana de la Vuelta a España 2026 se cierra con una jornada de 100 kilómetros y dos puertos de tercera categoría, entre Palma del Río y Córdoba.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 6 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 10:04 a. m. - A 25 KM DE LA META
    🔴 Wout van Aert llegó a la fuga

    Uno de los mejores ciclistas del mundo se unió al frente de carrera y sueña con la victoria.

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  • 10:03 a. m. - A 29 KM DE LA META
    🔴 Resultados del Sprint | Santa María de Trassierra (78.5 km)

    1. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) - 20 puntos - 6 segundos.
    2. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 17 puntos - 4 segundos.
    3. Alessandro Romele (XDS Astana Team) - 15 puntos - 2 segundos.
    4. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - 13 puntos.
    5. Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike) - 10 puntos.

  • 09:59 a. m. - A 34 KM DE LA META
    🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Puerto Artafi (73.4 km)

    1. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 3 puntos.
    2. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) - 2 puntos.
    3. Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike) - 1 punto.

  • 09:49 a. m. - A 47 KM DE LA META
    🔴 Santiago Buitrago sufre

    El ciclista colombiano del Bahrain - Victorious se queda del grupo.

  • 09:16 a. m. - A 57 KM DE LA META
    🔴 Así está la situación de carrera

    La fuga tiene una ventaja de 48 segundos sobre el pelotón.

  • 09:16 a. m. - A 63 KM DE LA META
    🔴 Team Visma | Lease a Bike y Cofidis, a trabajar

    Ambos equipos se ponen adelante y quieren controlar la distancia con la fuga.

  • 09:14 a. m. - A 66 KM DE LA META
    🔴 Problema para Primož Roglič

    El esloveno del Red Bull - BORA - hansgrohe se vio en la obligación de cambiar su bicicleta.

  • 08:58 a. m. - A 73 KM DE LA META
    🔴 Resultados del KOM Sprint (3) Puerto de la Forestal (34.5 km)

    1. Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) - 3 puntos.
    2. Rudy Porter (Team Jayco AlUla) - 2 puntos.
    3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 1 punto.

  • 08:47 a. m. - A 80 KM DE LA META
    🔴 ¿Quiénes van en la fuga?
    • Frederik Wandahl (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG).
    • Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
    • Enzo Paleni (Groupama - FDJ United).
    • Ethan Hayter (Soudal Quick-Step).
    • Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
    • Rudy Porter (Team Jayco AlUla).
    • Alastair MacKellar (EF Education - EasyPost).
    • Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team).
    • Reuben Thompson (Lotto Intermarché).
    • Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL).
  • 08:44 a. m. - A 83 KM DE LA META
    🔴 ¿De cuánto es la diferencia?

    Hay un minuto y 35 segundos entre el frente de carrera y el pelotón.

  • 08:43 a. m. - A 85 KM DE LA META
    🔴 ¡Se armó la fuga del día!

    Un total de 11 corredores lograron irse adelante y sacar una buena diferencia.

  • 08:42 a. m. - A 94 KM DE LA META
    🔴 Team Visma | Lease a Bike se puso a trabajar

    Con el fin de controlar la carrera, el conjunto neerlandés manda la parada en el grupo.

  • 08:42 a. m. - A 97 KM DE LA META
    🔴 Richard Carapaz y un rápido cambio

    Problemas mecánicos, ayuda de su equipo y cambio de bicicleta para el ecuatoriano.

  • 08:41 a. m. - A 102 KM DE LA META
    🔴 Aumenta la temperatura

    Ahora, corren bajo 38 grados centrígrados. Recordemos que el clima fue lo que hizo que el recorrido y trayecto cambiara y se acortara.

  • 08:40 a. m. - A 108 KM DE LA META
    🔴 Ethan Hayter comanda los movimientos

    Seis corredores, en cabeza del hombre de Soudal Quick-Step, quieren irse adelante.

  • 08:40 a. m. - ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¡Empezó la acción!

    Se dio vía libre y hay movimientos en busca de intentar armar la fuga.

  • 08:39 a. m. - ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Inicio neutralizado

    Primeros 4,1 kilómetros de manera controlada para el grupo.

  • 08:39 a. m. - ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 El clima volvió a hacer de las suyas

    El pelotón se enfrenta a 32 grados centígrados.

  • 08:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 14

    1. Enric Mas (Movistar Team) - 49h 28' 12''
    2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''
    3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''
    4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''
    5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''
    6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''
    7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''
    8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''
    9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''
    10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''
    11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''

  • 08:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Portadores de las camisetas
    • General: Enric Mas (Movistar Team).
    • Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
  • 08:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 3: sin ganador.
    • Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
    • Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
    • Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
    • Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
    • Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
    • Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
  • 08:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).

  • 08:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 08:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.

  • 08:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Harold Tejada (XDS Astana Team).
    • Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
    • Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    • Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
  • 08:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.

  • 08:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 15
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 15 de la Vuelta a España 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 15 de la Vuelta a España 2026
    ProCycling Stats

  • 08:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Jonas Vingegaard.
    • 2024: Primoz Roglic.
    • 2023: Sepp Kuss.
    • 2022: Remco Evenepoel.
    • 2021: Primoz Roglic.
    • 2020: Primoz Roglic.
  • 08:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 08:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Palma del Río y termina en Córdoba, ubicados en territorio español.

  • 08:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 110 kilómetros.

  • 08:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 8:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 3:00 p.m. (Hora de España).

  • 08:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 15 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

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