🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 16, con Roglic y Santiago Buitrago

- Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG).
- Valentin Madouas (Groupama - FDJ United).
- Simon Dalby (Uno-X Mobility).
- Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla).
- Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).
- 07:05 a. m. - A 145 KM DE LA META🔴 ¿Quiénes van en la fuga?
- 07:03 a. m. - A 148 KM DE LA META🔴 ¿De cuánto es la diferencia?
El frente de carrera le lleva dos minutos y 35 segundos al pelotón.
- 07:03 a. m. - A 150 KM DE LA META🔴 ¡Se armó la fuga del día!
Cinco corredores se fueron adelante y sacaron una amplia ventaja sobre el pelotón.
- 07:02 a. m. - A 164 KM DE LA META🔴 Team Visma | Lease a Bike y Uno-X Mobility, a trabajar
Con el fin de controlar el grupo y no pasar problemas, ambos equipos están al frente del pelotón.
- 07:01 a. m. - A 165 KM DE LA META🔴 La temperatura ha mejorado
Comparado con días anteriores, el pelotón rueda bajo27 grados centígrados.
- 06:33 a. m. - A 168 KM DE LA META🔴 Cinco corredores sacaron un poco de diferencia
En busca de armar la fuga del día, algunos ciclistas aceleraron y se empiezan a alejar del pelotón.
- 06:32 a. m. - A 181 KM DE LA META🔴 Arrancó la jornada oficialmente
Terminó el inicio neutralizado y empezaron los movimientos en el grupo.
- 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¡Inicio neutralizado!
Los primeros 4,6 kilómetros serán de manera controlada.
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Así quedó la clasificación general
1. Enric Mas (Movistar Team) - 52h 05' 56''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''
3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''
4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''
6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''
7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''
8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''
9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''
10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''
11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''
- 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Portadores de las camisetas
- General: Enric Mas (Movistar Team).
- Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
- 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 3: sin ganador.
- Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
- Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
- Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
- Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
- Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
- Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
- Etapa 15: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).
- 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.
- 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Harold Tejada (XDS Astana Team).
- Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
- Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
- Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 16
- 06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Jonas Vingegaard.
- 2024: Primoz Roglic.
- 2023: Sepp Kuss.
- 2022: Remco Evenepoel.
- 2021: Primoz Roglic.
- 2020: Primoz Roglic.
- 06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.
- 06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Cortegana y termina en La Rábida Palos de la Frontera, ubicados en territorio español.
- 06:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 181 kilómetros.
- 06:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:18 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:18 p.m. (Hora de España).
- 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 16 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.
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