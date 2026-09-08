Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 16, con Roglic y Santiago Buitrago

🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 16, con Roglic y Santiago Buitrago

Arranca la tecera y última semana de la Vuelta a España 2026 con una jornada 181 kilómetros, sin puertos categorizados, entre Cortegana y La Rábida Palos de la Frontera

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 8 de sept, 2026
Comparta en:
Santiago Buitrago, Enric Mas y Wout van Aert, en medio de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, Enric Mas y Wout van Aert, en medio de la Vuelta a España 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 07:05 a. m. - A 145 KM DE LA META
    🔴 ¿Quiénes van en la fuga?
    • Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG).
    • Valentin Madouas (Groupama - FDJ United).
    • Simon Dalby (Uno-X Mobility).
    • Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla).
    • Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).

    • Publicidad

  • 07:03 a. m. - A 148 KM DE LA META
    🔴 ¿De cuánto es la diferencia?

    El frente de carrera le lleva dos minutos y 35 segundos al pelotón.

  • 07:03 a. m. - A 150 KM DE LA META
    🔴 ¡Se armó la fuga del día!

    Cinco corredores se fueron adelante y sacaron una amplia ventaja sobre el pelotón.

  • 07:02 a. m. - A 164 KM DE LA META
    🔴 Team Visma | Lease a Bike y Uno-X Mobility, a trabajar

    Con el fin de controlar el grupo y no pasar problemas, ambos equipos están al frente del pelotón.

  • 07:01 a. m. - A 165 KM DE LA META
    🔴 La temperatura ha mejorado

    Comparado con días anteriores, el pelotón rueda bajo27 grados centígrados.

  • 06:33 a. m. - A 168 KM DE LA META
    🔴 Cinco corredores sacaron un poco de diferencia

    En busca de armar la fuga del día, algunos ciclistas aceleraron y se empiezan a alejar del pelotón.

  • 06:32 a. m. - A 181 KM DE LA META
    🔴 Arrancó la jornada oficialmente

    Terminó el inicio neutralizado y empezaron los movimientos en el grupo.

  • 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¡Inicio neutralizado!

    Los primeros 4,6 kilómetros serán de manera controlada.

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Así quedó la clasificación general

    1. Enric Mas (Movistar Team) - 52h 05' 56''
    2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''
    3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''
    4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''
    5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''
    6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''
    7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''
    8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''
    9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''
    10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''
    11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''

  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Portadores de las camisetas
    • General: Enric Mas (Movistar Team).
    • Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 3: sin ganador.
    • Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
    • Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
    • Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
    • Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
    • Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
    • Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
    • Etapa 15: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).

  • 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.

  • 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Harold Tejada (XDS Astana Team).
    • Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
    • Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    • Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.

  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 16
    Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 16 de la Vuelta a España 2026
    Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 16 de la Vuelta a España 2026
    ProCycling Stats

  • 06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Jonas Vingegaard.
    • 2024: Primoz Roglic.
    • 2023: Sepp Kuss.
    • 2022: Remco Evenepoel.
    • 2021: Primoz Roglic.
    • 2020: Primoz Roglic.
  • 06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Cortegana y termina en La Rábida Palos de la Frontera, ubicados en territorio español.

  • 06:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 181 kilómetros.

  • 06:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:18 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:18 p.m. (Hora de España).

  • 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 16 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad