🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 18, con Roglic y Santiago Buitrago

El ciclista del Lidl - Trek empezó su recorrido.
- 07:33 a. m. - ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Mathias Sunekær Norsgaard, el primer en arrancar
- 07:32 a. m. - ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 La temperatura no es tan alta
Para fortuna del pelotón, la acción inició bajo los 25 grados centígrados.
- 07:32 a. m. - ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Primer retiro del día
Alexis Renard (Cofidis) no tomó la partida de la jornada.
- 07:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 17
1. Enric Mas (Movistar Team) - 60h 09' 44''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''
3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''
4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''
6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''
7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''
8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''
9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''
10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''
11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''
- 07:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Portadores de las camisetas
- General: Enric Mas (Movistar Team).
- Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
- 07:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 3: sin ganador.
- Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
- Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
- Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
- Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
- Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
- Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
- Etapa 15: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 16: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 17: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- 07:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).
- 07:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 07:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.
- 07:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Harold Tejada (XDS Astana Team).
- Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
- Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
- Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
- 07:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.
- 07:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 18
- 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Jonas Vingegaard.
- 2024: Primoz Roglic.
- 2023: Sepp Kuss.
- 2022: Remco Evenepoel.
- 2021: Primoz Roglic.
- 2020: Primoz Roglic.
- 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.
- 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en El Puerto de Santa María y termina en Jerez de la Frontera, ubicados en territorio español.
- 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 32,1 kilómetros.
- 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 7:07 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:07 p.m. (Hora de España).
- 07:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 18 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.
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