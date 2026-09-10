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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 18, con Roglic y Santiago Buitrago
EN VIVO

🔴 Vuelta a España, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 18, con Roglic y Santiago Buitrago

Continúa la acción en la Vuelta a España 2026, con una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros, entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de sept, 2026
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Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, favorito a ganar la contrarreloj (etapa 18) de la Vuelta a España 2026
Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, favorito a ganar la contrarreloj (etapa 18) de la Vuelta a España 2026
AFP
REFRESCAR
  • 07:33 a. m. - ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Mathias Sunekær Norsgaard, el primer en arrancar

    El ciclista del Lidl - Trek empezó su recorrido.

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  • 07:32 a. m. - ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 La temperatura no es tan alta

    Para fortuna del pelotón, la acción inició bajo los 25 grados centígrados.

  • 07:32 a. m. - ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Primer retiro del día

    Alexis Renard (Cofidis) no tomó la partida de la jornada.

  • 07:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 17

    1. Enric Mas (Movistar Team) - 60h 09' 44''
    2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''
    3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''
    4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''
    5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''
    6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''
    7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''
    8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''
    9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''
    10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''
    11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''

  • 07:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Portadores de las camisetas
    • General: Enric Mas (Movistar Team).
    • Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
  • 07:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 3: sin ganador.
    • Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
    • Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
    • Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
    • Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
    • Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
    • Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
    • Etapa 15: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 16: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 17: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
  • 07:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).

  • 07:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 07:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.

  • 07:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Harold Tejada (XDS Astana Team).
    • Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
    • Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    • Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
  • 07:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.

  • 07:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 18
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 18 de la Vuelta a España 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 18 de la Vuelta a España 2026
    ProCycling Stats

  • 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Jonas Vingegaard.
    • 2024: Primoz Roglic.
    • 2023: Sepp Kuss.
    • 2022: Remco Evenepoel.
    • 2021: Primoz Roglic.
    • 2020: Primoz Roglic.
  • 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en El Puerto de Santa María y termina en Jerez de la Frontera, ubicados en territorio español.

  • 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 32,1 kilómetros.

  • 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:07 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:07 p.m. (Hora de España).

  • 07:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 18 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

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