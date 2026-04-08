Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Primoz Roglic
EN VIVO

🔴 Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Primoz Roglic

Este miércoles, la tercera jornada de la Vuelta al País Vasco 2026 tendrá un recorrido de 152 kilómetros con tres puertos de montaña y dos esprints intermedios.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 8 de abr, 2026
Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, es uno de los mejores del mundo
Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, es uno de los mejores del mundo
  • 08:03 a. m. - A 96 KM DE META
    No hay fuga

    El lote sigue unido y ningún corredor logra despegar con alguna ventaja.

  • 07:48 a. m. - A 108 KM DE META
    Más ofensivas

    Marc Soler (UAE Team Emirates) intentó marcharse, pero el pelotón no lo dejó.

  • 07:36 a. m. - A 135 DE META
    Ataques múltiples

    Un grupo de 14 corredores, con Sergio Higuita y Harold Tejada, entre ellos, intentó otra fuga.

  • 07:35 a. m. - A 139 KM DE META
    Los cazaron

    No dejaron ir a los cuatro corredores que intentaron la fuga.

  • 07:34 a. m. - A 145 KM DE META
    Otros ataques

    Maxime Decomble (Groupama - FDJ United) y Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA) también se lanzaron su ofensiva.

  • 07:32 a. m. - A 149 KM DE META
    Primeros ataques

    Anders Johannenssen y Baptiste Veistroffer se ponen por delante del lote.

  • 07:29 a. m. - BANDERA ARRIBA
    🔴 ¡Arrancó la jornada de manera oficial!

    Terminó el inicio neutralizado y se da vía libre para que haya ataques e intenten armar la fuga.

  • 07:28 a. m. - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 2
    1. Harold Tejada (XDS Astana Team), ciclista colombiano, brilló en la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026
  • 07:28 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?

    Harold Tejada (XDS Astana).
    Sergio Higuita (XDS Astana).
    Brandon Rivera (INEOS Grenadiers).
    Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

  • 07:26 a. m. - PREVIA
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas

    Etapa 1: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).
    Etapa 2: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).

  • 07:26 a. m. - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).
    Puntos: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).
    Montaña: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).
    Jóvenes: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).

  • 07:24 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3
  • 07:23 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 65 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1924.

  • 07:22 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Joao Almeida.
    2024: Juan Ayuso.
    2023: Jonas Vingegaard.
    2022: Daniel Felipe Martínez.
    2021: Primoz Roglic.

  • 07:20 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia y termina en Basauri, ubicadas en territorio español.

  • 07:20 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La carrera también se podrá ver por la app Directv GO.

  • 07:19 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    Directv Sports transmite esta competencia, desde las 8:30 de la mañana.

  • 07:18 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 153 kilómetros.

  • 07:17 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:40 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:40 p.m. (Hora de España).

  • 07:17 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026, minuto a minuto.

