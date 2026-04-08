🔴 Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Primoz Roglic

El lote sigue unido y ningún corredor logra despegar con alguna ventaja.
- 08:03 a. m. - A 96 KM DE METANo hay fuga
- 07:48 a. m. - A 108 KM DE METAMás ofensivas
Marc Soler (UAE Team Emirates) intentó marcharse, pero el pelotón no lo dejó.
- 07:36 a. m. - A 135 DE METAAtaques múltiples
Un grupo de 14 corredores, con Sergio Higuita y Harold Tejada, entre ellos, intentó otra fuga.
- 07:35 a. m. - A 139 KM DE METALos cazaron
No dejaron ir a los cuatro corredores que intentaron la fuga.
- 07:34 a. m. - A 145 KM DE METAOtros ataques
Maxime Decomble (Groupama - FDJ United) y Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA) también se lanzaron su ofensiva.
- 07:32 a. m. - A 149 KM DE METAPrimeros ataques
Anders Johannenssen y Baptiste Veistroffer se ponen por delante del lote.
- 07:29 a. m. - BANDERA ARRIBA🔴 ¡Arrancó la jornada de manera oficial!
Terminó el inicio neutralizado y se da vía libre para que haya ataques e intenten armar la fuga.
- 07:28 a. m. - PREVIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 2
- 07:28 a. m. - PREVIA🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?
Harold Tejada (XDS Astana).
Sergio Higuita (XDS Astana).
Brandon Rivera (INEOS Grenadiers).
Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
- 07:26 a. m. - PREVIA🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
Etapa 1: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).
Etapa 2: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).
- 07:26 a. m. - PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).
Puntos: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).
Montaña: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).
Jóvenes: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).
- 07:24 a. m. - PREVIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3
- 07:23 a. m. - PREVIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 65 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1924.
- 07:22 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Joao Almeida.
2024: Juan Ayuso.
2023: Jonas Vingegaard.
2022: Daniel Felipe Martínez.
2021: Primoz Roglic.
- 07:20 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia y termina en Basauri, ubicadas en territorio español.
- 07:20 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La carrera también se podrá ver por la app Directv GO.
- 07:19 a. m. - PREVIA📺 Vea la carrera por televisión
Directv Sports transmite esta competencia, desde las 8:30 de la mañana.
- 07:18 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 153 kilómetros.
- 07:17 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 6:40 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:40 p.m. (Hora de España).
- 07:17 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026, minuto a minuto.
