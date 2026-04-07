Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 2; Harold Tejada, en el top 10

Vencedor de la contrarreloj individual de la víspera, la joven promesa del ciclismo francés, Paul Seixas, dio un golpe este martes 7 de abril, al ganar en solitario en la etapa 2 de la "Itzulia" (Vuelta al País Vasco) con final en alto en Cuevas de Mendukilo.

El corredor galo, de 19 años del equipo Decathlon CMA CGM, refuerza así su maillot amarillo de líder de la general, tras esta segunda victoria de su carrera en una prueba de categoría World Tour.

De adjudicarse la victoria final en la Vuelta al País Vasco se convertirá en el primer corredor francés en ganar una prueba por etapas desde Christophe Moreau, en 2007, en el Critérium du Dauphiné.

En la general supera al esloveno Primoz Roglic, que la pasó mal y quedó a 1 minuto 59 segundos, y al alemán Florian Lipowitz, de tercero, a 2 minutos y 8 segundos. Respecto al mexicano Isaac Del Toro es octavo a 2 minutos 44 segundos.



Capítulo aparte para Harold Tejada, quien dejó el nombre de Colombia en alto. El corredor del XDS Astana Team finalizó décimo en la segunda jornada, a un minuto y 43 segundos del ganador. Así las cosas, esto le permitió entrar en el top 10 de la clasificación general de la Vuelta al País Vasco, ascendiendo hasta la novena posición, a 2' 48'' de Paul Seixas.

Isaac del Toro y Primoz Roglic, dos de los favoritos a ganar la Vuelta al País Vasco 2026 Getty Images

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Clasificación general de la Vuelta al País Vasco 2026, tras la etapa 2

1. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - 4h 28' 47''

2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 59''

3. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 08''

4. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 2' 14''

5. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 27''

6. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) - a 2' 31''

7. Ion Izagirre (Cofidis) - a 2' 36''

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 44''

9. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 2' 48''

10. Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) - a 3' 01''