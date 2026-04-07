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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 2; Harold Tejada, en el top 10

Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 2; Harold Tejada, en el top 10

Apareció la alta montaña en la edición 65 de la Vuelta al País Vasco y hubo noticias positivas para Colombia, pero malas para Primoz Roglic e Isaac del Toro.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Harold Tejada (XDS Astana Team), ciclista colombiano, brilló en la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026
Harold Tejada (XDS Astana Team), ciclista colombiano, brilló en la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026
Getty Images

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