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Gol Caracol  / Colo Colo vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores Femenina

Colo Colo vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores Femenina

Este domingo, Santa Fe volverá a tener acción en la Copa Libertadores Femenina que se lleva a cabo en Ecuador. ¡Agédense y no se pierda el duelo de las 'leonas'!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Foto oficial de Santa Fe femenino

Santa Fe volverá a la acción en la Copa Libertadores Femenina 2026 Este domingo, las 'leonas' enfrentarán a Colo Colo, en cumplimiento de la segunda jornada del grupo A.

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Recordemos que el viernes pasado, las dirigidas por Omar Ramírez se impusieron de forma agónica y épica, con un gol al último suspiro, 3-2 al Caracas de Venezuela, en su estreno en el certamen continental.

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Un testarazo de Andrea Pérez, en el tiempo de adición, selló la victoria para el conjunto colombiano en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, en un encuentro que tuvo ser reprogramado de su fecha inicial del jueves.

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Por su parte, las chilenas cayeron 2-0 frente a Corinthians en su primera salida.

Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Foto oficial de Santa Fe femenino

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Así las cosas, las primeras campeonas de la Liga femenina de nuestro país le apuntan a un nuevo triunfo frente a Colo Colo para estar más cerca de la próxima ronda.

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Recordemos que en el grupo A están las vigentes campeonas de la Copa Libertadores Femenina: Corinthians, escuadra que a las 7:00 de la noche, en horario de nuestro país, medirá fuerzas frente a Caracas.

Colo Colo vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores Femenina:

  • Día: domingo 18 de octubre.
  • Jornada: segunda fecha del grupo A.
  • Hora: 3:00 p.m. (Colombia).
  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador).
  • Transmisión por TV: Win y Pluto TV.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, polémicas y más que tengan que ver con el conjunto colombiano. Igualmente, la crónica del compromiso y la tabla de posiciones del grupo para que se agende y no se lo pierda.

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